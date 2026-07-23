В Ульяновске раскрыли дело об убийстве директора рынка спустя 26 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Дело об убийстве директора Центрального рынка в Ульяновске, совершенном 14 марта 2000 года, раскрыто спустя 26 лет.

Организатором убийства оказался бизнесмен Азат Шайдуллов, который хотел вывести на рынок подконтрольных ему предпринимателей, но получил отказ от директора.

Личность стрелявшего установлена, уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью, второй исполнитель убийства находится под стражей.

САРАТОВ, 23 июл – РИА Новости. Дело об убийстве директора Центрального рынка в Ульяновске раскрыто спустя 26 лет: организатора, отбывающего пожизненный срок за другие преступления, ждет новый суд, сообщает СК РФ.

По данным ведомства, убийство директора Центрального рынка Ульяновска Михаила Мартынова было совершено 14 марта 2000 года. Как выяснило следствие, организатором оказался бизнесмен Азат Шайдуллов – он хотел вывести на рынок подконтрольных ему предпринимателей, но директор отказал ему в предоставлении точек.

В связи с этим Шайдуллов поручил двум лицам устранить директора, заплатив каждому по 2,5 тысячи долларов. Исполнитель убийства, одетый в форму милиционера, выстрелил в грудь и голову жертвы. Пострадавший скончался спустя несколько дней в больнице. СК сообщил, что свидетели, ранее отказывавшиеся давать показания, помогли раскрыть дело.

"В результате установлена личность подозреваемого. Им оказался Азат Шайдуллов, отбывающий наказание в исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных за совершение иных преступлений", – говорится в сообщении СК РФ в канале на платформе " Макс ".

В рамках расследования была также установлена личность стрелявшего, однако уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью, говорится в сообщении. Как сообщает УМВД по Ульяновской области, второй исполнитель убийства находится под стражей.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации убийства из корыстных побуждений и по найму (часть 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ) и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму (пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ).