Дегтярев анонсировал хорошие новости по допуску россиян на следующей неделе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что на следующей неделе можно ожидать еще хороших новостей относительно допуска российских спортсменов.

"Есть пограничные истории, там пытаемся давить методом угроз юридического характера. Будем искать ключики и в биатлоне, и в легкой атлетике, и в футболе. Цель - оставаться частью международного спортивного сообщества, не бойкотировать. Кроме ущерба и сломанных карьер, бойкоты ни к чему не приводят", - подчеркнул министр спорта.