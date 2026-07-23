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Дегтярев анонсировал хорошие новости по допуску россиян на следующей неделе - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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11:33 23.07.2026 (обновлено: 11:44 23.07.2026)
Дегтярев анонсировал хорошие новости по допуску россиян на следующей неделе

Дегтярев заявил, что на следующей неделе можно ожидать хороших новостей

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Михаил Дегтярев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что на следующей неделе можно ожидать хороших новостей относительно допуска российских спортсменов.
  • Цель России — оставаться частью международного спортивного сообщества и не бойкотировать международные соревнования.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что на следующей неделе можно ожидать еще хороших новостей относительно допуска российских спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Решение МОК - основополагающее, от него будем отталкиваться. Многие федерации начали его имплементацию. На следующей неделе, не будем забегать вперед, будет хорошая история. Ждите, товарищи", - заявил Дегтярев на круглом столе на тему "Спортивный суверенитет и олимпийское будущее России", который проходит в четверг в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Есть пограничные истории, там пытаемся давить методом угроз юридического характера. Будем искать ключики и в биатлоне, и в легкой атлетике, и в футболе. Цель - оставаться частью международного спортивного сообщества, не бойкотировать. Кроме ущерба и сломанных карьер, бойкоты ни к чему не приводят", - подчеркнул министр спорта.
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СпортРоссияМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)ММПЦ
 
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