Дегтярев анонсировал хорошие новости по допуску россиян на следующей неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что на следующей неделе можно ожидать хороших новостей относительно допуска российских спортсменов.
- Цель России — оставаться частью международного спортивного сообщества и не бойкотировать международные соревнования.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что на следующей неделе можно ожидать еще хороших новостей относительно допуска российских спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Решение МОК - основополагающее, от него будем отталкиваться. Многие федерации начали его имплементацию. На следующей неделе, не будем забегать вперед, будет хорошая история. Ждите, товарищи", - заявил Дегтярев на круглом столе на тему "Спортивный суверенитет и олимпийское будущее России", который проходит в четверг в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Есть пограничные истории, там пытаемся давить методом угроз юридического характера. Будем искать ключики и в биатлоне, и в легкой атлетике, и в футболе. Цель - оставаться частью международного спортивного сообщества, не бойкотировать. Кроме ущерба и сломанных карьер, бойкоты ни к чему не приводят", - подчеркнул министр спорта.