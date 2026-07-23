Рейтинг@Mail.ru
Дни Москвы пройдут до конца года еще в шести странах - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 23.07.2026
Дни Москвы пройдут до конца года еще в шести странах

Черемин: Дни Москвы пройдут до конца года еще в шести странах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Черемин
Сергей Черемин - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Черемин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дни Москвы пройдут до конца года в Таиланде, Китае, Турции, Казахстане, Марокко и Бахрейне, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
Программа Дней Москвы включает деловую и культурную части: бизнес-форумы, B2B-встречи, презентации инвестиционного потенциала столицы, а также выставки, концерты и образовательные проекты.
"В этом году запланировано проведение Дней Москвы в стратегически важных регионах, включая Бангкок, Чэнду, Анталью, Стамбул, Казахстан и Марокко. Кроме того, впервые Дни Москвы пройдут в Бахрейне – это событие откроет новые возможности для укрепления двусторонних связей в регионе Персидского залива", - рассказал Черемин.
 
МоскваСергей ЧереминКазахстанМарокко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала