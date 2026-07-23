Дни Москвы пройдут до конца года еще в шести странах

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дни Москвы пройдут до конца года в Таиланде, Китае, Турции, Казахстане, Марокко и Бахрейне, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Программа Дней Москвы включает деловую и культурную части: бизнес-форумы, B2B-встречи, презентации инвестиционного потенциала столицы, а также выставки, концерты и образовательные проекты.

"В этом году запланировано проведение Дней Москвы в стратегически важных регионах, включая Бангкок, Чэнду, Анталью, Стамбул, Казахстан и Марокко. Кроме того, впервые Дни Москвы пройдут в Бахрейне – это событие откроет новые возможности для укрепления двусторонних связей в регионе Персидского залива", - рассказал Черемин.