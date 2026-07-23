На Земле началась вторая за месяц магнитная буря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четверг началась магнитная буря минимального уровня интенсивности (G1), ставшая второй за июль.
- Магнитная буря может сохраняться до середины пятницы по московскому времени.
- За первые два месяца лета зафиксированы всего пять геомагнитных событий, и ученые ожидают возможного увеличения геомагнитной активности осенью.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Магнитная буря минимального уровня интенсивности (G1) началась в четверг, она стала второй за июль, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По словам ученых, явление может сохраняться до середины пятницы по московскому времени.
Помимо этого, в Лаборатории солнечной астрономии отметили, что за первые два месяца лета зафиксированы всего пять геомагнитных событий с учетом нынешнего.
Эксперты отмечают, что нынешняя буря не относится к числу рекордных, однако служит напоминанием о сезонной изменчивости космической погоды.
"Ожидается, что осенью геомагнитная активность может возрасти", - добавили ученые.