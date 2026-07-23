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На Земле началась вторая за месяц магнитная буря - РИА Новости, 23.07.2026
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Наука
 
23:51 23.07.2026
На Земле началась вторая за месяц магнитная буря

На Земле началась вторая за июль магнитная буря

© iStock.com / Elen11Магнитное поле вокруг планеты Земля
Магнитное поле вокруг планеты Земля - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© iStock.com / Elen11
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг началась магнитная буря минимального уровня интенсивности (G1), ставшая второй за июль.
  • Магнитная буря может сохраняться до середины пятницы по московскому времени.
  • За первые два месяца лета зафиксированы всего пять геомагнитных событий, и ученые ожидают возможного увеличения геомагнитной активности осенью.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Магнитная буря минимального уровня интенсивности (G1) началась в четверг, она стала второй за июль, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Около двух часов назад на Земле началась магнитная буря. Событие не относится к разряду рекордных (всего лишь G1, минимальный уровень), но становится всего второй бурей за текущий месяц", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
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По словам ученых, явление может сохраняться до середины пятницы по московскому времени.
Помимо этого, в Лаборатории солнечной астрономии отметили, что за первые два месяца лета зафиксированы всего пять геомагнитных событий с учетом нынешнего.
Эксперты отмечают, что нынешняя буря не относится к числу рекордных, однако служит напоминанием о сезонной изменчивости космической погоды.
"Ожидается, что осенью геомагнитная активность может возрасти", - добавили ученые.
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