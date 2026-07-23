На Земле началась вторая за месяц магнитная буря

Краткий пересказ от РИА ИИ В четверг началась магнитная буря минимального уровня интенсивности (G1), ставшая второй за июль.

Магнитная буря может сохраняться до середины пятницы по московскому времени.

За первые два месяца лета зафиксированы всего пять геомагнитных событий, и ученые ожидают возможного увеличения геомагнитной активности осенью.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Магнитная буря минимального уровня интенсивности (G1) началась в четверг, она стала второй за июль, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Около двух часов назад на Земле началась магнитная буря. Событие не относится к разряду рекордных (всего лишь G1, минимальный уровень), но становится всего второй бурей за текущий месяц", - говорится в Telegram-канале лаборатории.

По словам ученых, явление может сохраняться до середины пятницы по московскому времени.

Помимо этого, в Лаборатории солнечной астрономии отметили, что за первые два месяца лета зафиксированы всего пять геомагнитных событий с учетом нынешнего.

Эксперты отмечают, что нынешняя буря не относится к числу рекордных, однако служит напоминанием о сезонной изменчивости космической погоды.