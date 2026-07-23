Бивол перенес операцию на локте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский боксер Дмитрий Бивол перенес плановую операцию на локте.
- Бивол планирует отказаться от обязательной защиты титула по версии WBO в полутяжелом весе против британца Каллума Смита.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский боксер Дмитрий Бивол сообщил, что перенес плановую операцию на локте.
Во вторник глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что Бивол планирует отказаться от обязательной защиты титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе против британца Каллума Смита. Ранее сообщалось, что WBO обязала Бивола провести поединок с временным чемпионом Смитом, сторонам предлагалось договориться до 26 июля.
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"Плановая операция на локте осталась позади. Все прошло хорошо. Спасибо всем за поддержку, сообщения и добрые слова", - написал Бивол в Instagram*.
На счету 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В последний раз он выходил на ринг 30 мая в Екатеринбурге, когда единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.
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