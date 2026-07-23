Бивол перенес операцию на локте

"Плановая операция на локте осталась позади. Все прошло хорошо. Спасибо всем за поддержку, сообщения и добрые слова", - написал Бивол в Instagram*.

На счету 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В последний раз он выходил на ринг 30 мая в Екатеринбурге, когда единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.