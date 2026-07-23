В Норвегии заявили, что смена главы IBU не повлияет на допуск россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тим Фарчник будет единственным кандидатом на выборах президента Международного союза биатлонистов (IBU), которые состоятся 17–20 сентября 2026 года.
- Действующий глава IBU швед Олле Далин покинет свой пост, так как отработал максимально возможные сроки.
- Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт считает, что смена президента IBU не повлияет на ситуацию с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Смена президента Международного союза биатлонистов (IBU) не повлияет на ситуацию с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям, считает норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.
В четверг IBU сообщил, что словенец Тим Фарчник будет единственным кандидатом на выборах президента организации, которые состоятся 17-20 сентября 2026 года на конгрессе IBU в Берхтесгадене (Германия). Действующий глава IBU швед Олле Далин покинет свой пост в связи с тем, что отработал максимально возможные три четырехлетних срока в исполкоме IBU и два четырехлетних срока во главе союза.
"Не думаю, что смена руководства что-то изменит в отношении России в международном биатлоне. Фарчник придерживается столь же жесткой позиции, что и Далин, поэтому, пока конфликт продолжается, я не думаю, что российских биатлонистов допустят к соревнованиям как минимум в следующем сезоне", - сказал Сальтведт РИА Новости.
"Думаю, IBU, который наряду с World Athletics занимает наиболее последовательную позицию, захочет увидеть изменения в ситуации вокруг военных действий, прежде чем пересматривать свои решения", - добавил он.