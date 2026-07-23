В Норвегии заявили, что смена главы IBU не повлияет на допуск россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Тим Фарчник будет единственным кандидатом на выборах президента Международного союза биатлонистов (IBU), которые состоятся 17–20 сентября 2026 года.

Действующий глава IBU швед Олле Далин покинет свой пост, так как отработал максимально возможные сроки.

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт считает, что смена президента IBU не повлияет на ситуацию с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Смена президента Международного союза биатлонистов (IBU) не повлияет на ситуацию с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям, считает норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.

В четверг IBU сообщил, что словенец Тим Фарчник будет единственным кандидатом на выборах президента организации, которые состоятся 17-20 сентября 2026 года на конгрессе IBU в Берхтесгадене (Германия). Действующий глава IBU швед Олле Далин покинет свой пост в связи с тем, что отработал максимально возможные три четырехлетних срока в исполкоме IBU и два четырехлетних срока во главе союза.

"Не думаю, что смена руководства что-то изменит в отношении России в международном биатлоне. Фарчник придерживается столь же жесткой позиции, что и Далин, поэтому, пока конфликт продолжается, я не думаю, что российских биатлонистов допустят к соревнованиям как минимум в следующем сезоне", - сказал Сальтведт РИА Новости.