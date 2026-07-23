Словенец Фарчник стал единственным кандидатом на пост президента IBU

Краткий пересказ от РИА ИИ Тим Фарчник из Словении будет единственным кандидатом на выборах президента IBU, которые состоятся 17–20 сентября 2026 года в Берхтесгадене.

София Домей из Швеции будет безальтернативным кандидатом на пост вице-президента IBU, а Кристиан Шерер из Австрии баллотируется без оппонентов на переизбрание на пост казначея.

На шесть мест в исполкоме IBU и 10 мест в техническом комитете баллотируются 25 и 14 кандидатов соответственно, среди избранных должно быть минимум по три представителя каждого пола.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Член исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) словенец Тим Фарчник будет единственным кандидатом на предстоящих выборах президента организации, сообщается на сайте IBU.

Выборы главы организации состоятся на конгрессе IBU в Берхтесгадене ( Германия ) 17-20 сентября 2026 года. Действующий президент IBU швед Олле Далин покинет свой пост в связи с тем, что он отработал максимально возможные три четырехлетних срока в исполкоме IBU и два четырехлетних срока во главе союза.

Шведка София Домей также будет безальтернативным кандидатом на пост вице-президента IBU, Кристиан Шерер из Австрии баллотируется без оппонентов на переизбрание на пост казначея.

На шесть мест в исполкоме IBU претендуют Паулина Батовска-Фиалкова (Словакия), Туре Бойгорд (Норвегия), Атанас Фурнаджиев (Болгария), Тармо Карсна (Эстония), Иван Крулько (Украина), Фабьен Сагез (Франция), Натали Сантер (Италия), Штефан Шварцбах (Германия), Майкл Уокер (Канада), Элизабет Уинфилд (Великобритания) и Тамара Вольф (Швейцария). Полный состав исполкома должен включать минимум по три представителя мужского и женского полов.