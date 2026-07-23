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Словенец Фарчник стал единственным кандидатом на пост президента IBU - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Биатлон
 
11:56 23.07.2026 (обновлено: 12:20 23.07.2026)
Словенец Фарчник стал единственным кандидатом на пост президента IBU

Тим Фарчник станет единственным кандидатом на пост президента IBU

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк"Гонка звезд" по биатлону
Гонка звезд по биатлону - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тим Фарчник из Словении будет единственным кандидатом на выборах президента IBU, которые состоятся 17–20 сентября 2026 года в Берхтесгадене.
  • София Домей из Швеции будет безальтернативным кандидатом на пост вице-президента IBU, а Кристиан Шерер из Австрии баллотируется без оппонентов на переизбрание на пост казначея.
  • На шесть мест в исполкоме IBU и 10 мест в техническом комитете баллотируются 25 и 14 кандидатов соответственно, среди избранных должно быть минимум по три представителя каждого пола.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Член исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) словенец Тим Фарчник будет единственным кандидатом на предстоящих выборах президента организации, сообщается на сайте IBU.
Выборы главы организации состоятся на конгрессе IBU в Берхтесгадене (Германия) 17-20 сентября 2026 года. Действующий президент IBU швед Олле Далин покинет свой пост в связи с тем, что он отработал максимально возможные три четырехлетних срока в исполкоме IBU и два четырехлетних срока во главе союза.
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Шведка София Домей также будет безальтернативным кандидатом на пост вице-президента IBU, Кристиан Шерер из Австрии баллотируется без оппонентов на переизбрание на пост казначея.
На шесть мест в исполкоме IBU претендуют Паулина Батовска-Фиалкова (Словакия), Туре Бойгорд (Норвегия), Атанас Фурнаджиев (Болгария), Тармо Карсна (Эстония), Иван Крулько (Украина), Фабьен Сагез (Франция), Натали Сантер (Италия), Штефан Шварцбах (Германия), Майкл Уокер (Канада), Элизабет Уинфилд (Великобритания) и Тамара Вольф (Швейцария). Полный состав исполкома должен включать минимум по три представителя мужского и женского полов.
В технический комитет баллотируются 14 кандидатов, претендующие на 10 мест: Кнут Кувас Бревик (Норвегия), Фабрицио Куртац (Италия), Селина Гаспарин (Швейцария), Людвиг Гредлер (Австрия), Ульрика Эберг (Швеция), Янез Озбольт (Словения), Алоис Райтер (Германия), Радован Симочко (Словакия), Сара Студебейкер-Холл (США), Эмеке Сеч (Венгрия), Киммо Турунен (Финляндия), Кристоф Вассалло (Франция), Хилар Захна (Эстония) и Михал Зихачек (Чехия). Среди избранных также должно быть минимум по три представителя каждого пола.
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