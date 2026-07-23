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Адейеми перешел из "Боруссии" в "Барселону" - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
13:49 23.07.2026
Адейеми перешел из "Боруссии" в "Барселону"

"Барселона" объявила о переходе нападающего сборной Германии Карима Адейеми

© Фото : сайт ФК "Боруссия" ДортмундКарим Адейеми
Карим Адейеми - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : сайт ФК "Боруссия" Дортмунд
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Германии Карим Адейеми перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону".
  • Контракт Адейеми с "Барселоной" рассчитан до 2031 года, а сумма трансфера составила 22 млн евро плюс 7 млн евро бонусов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Германии по футболу Карим Адейеми перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону", сообщается на сайте действующих чемпионов Испании.
Контракт Адейеми рассчитан до 2031 года.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, трансфер немца обойдется "Барселоне" в 22 млн евро плюс 7 млн евро бонусов.
Адейеми 24 года, в прошлом сезоне он провел за "Боруссию" 39 матчей и забил 10 мячей. Также на счету Адейеми 11 встреч и один гол за сборную Германии.
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