Адейеми перешел из "Боруссии" в "Барселону"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Германии Карим Адейеми перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону".
- Контракт Адейеми с "Барселоной" рассчитан до 2031 года, а сумма трансфера составила 22 млн евро плюс 7 млн евро бонусов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Германии по футболу Карим Адейеми перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону", сообщается на сайте действующих чемпионов Испании.
Контракт Адейеми рассчитан до 2031 года.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, трансфер немца обойдется "Барселоне" в 22 млн евро плюс 7 млн евро бонусов.
Адейеми 24 года, в прошлом сезоне он провел за "Боруссию" 39 матчей и забил 10 мячей. Также на счету Адейеми 11 встреч и один гол за сборную Германии.