В Уругвае обстреляли автобус с болельщиками аргентинской команды "Тигре"

Автобус перевозил болельщиков из Монтевидео в Колонию, когда по нему было произведено несколько выстрелов. Как сообщает источник, в результате стрельбы был ранен один болельщик, его госпитализировали с повреждением обеих рук.

"Мы покинули стадион, свет погасили, чтобы люди могли спать. Через окно я увидел вспышку и понял, что это выстрелы. Я сказал своей дочери, которая была рядом со мной, лечь на пол. Я закрыл ее собой, а когда поднял руку, в нее попала пуля, другая пуля раздробила большой палец моей левой руки", - приводит TyC Sports слова пострадавшего мужчины.