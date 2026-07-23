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В Уругвае обстреляли автобус с болельщиками аргентинской команды "Тигре" - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
00:38 23.07.2026
В Уругвае обстреляли автобус с болельщиками аргентинской команды "Тигре"

В Уругвае обстреляли автобус с фанатами "Тигре" после матча с "Насьоналем"

© AP Photo / Matilde CampodonicoМонтевидео
Монтевидео - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Matilde Campodonico
Монтевидео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автобус с болельщиками аргентинского футбольного клуба «Тигре» попал под обстрел после гостевого матча с уругвайским «Насьоналем».
  • В результате стрельбы был ранен один болельщик, его госпитализировали с повреждением обеих рук.
  • Клуб организовал пострадавшему болельщику транспортировку в Буэнос-Айрес.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Автобус с болельщиками аргентинского футбольного клуба "Тигре" попал под обстрел после гостевого матча Южноамериканского кубка с уругвайским "Насьоналем", сообщает TyC Sports.
Инцидент произошел во вторник после матча первого раунда плей-офф турнира, который завершился победой "Тигре" со счетом 3:0. После завершения встречи некоторые игроки победившей команды показали баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат аргентинцам", аналогичный баннер продемонстрировали футболисты сборной Аргентины после победы над командой Англии в полуфинале чемпионата мира.
Автобус перевозил болельщиков из Монтевидео в Колонию, когда по нему было произведено несколько выстрелов. Как сообщает источник, в результате стрельбы был ранен один болельщик, его госпитализировали с повреждением обеих рук.
"Мы покинули стадион, свет погасили, чтобы люди могли спать. Через окно я увидел вспышку и понял, что это выстрелы. Я сказал своей дочери, которая была рядом со мной, лечь на пол. Я закрыл ее собой, а когда поднял руку, в нее попала пуля, другая пуля раздробила большой палец моей левой руки", - приводит TyC Sports слова пострадавшего мужчины.
Отмечается, что клуб организовал пострадавшему болельщику транспортировку в Буэнос-Айрес.
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