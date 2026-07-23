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В ЛНР из-за атаки БПЛА погиб человек - РИА Новости, 23.07.2026
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13:09 23.07.2026 (обновлено: 13:22 23.07.2026)
В ЛНР из-за атаки БПЛА погиб человек

Пасечник: в ЛНР из-за атаки БПЛА погиб человек, четверо ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР один человек погиб, четверо ранены в результате атак беспилотников ВСУ.
  • Атака в Кременском муниципальном округе привела к гибели 62-летнего мужчины и ранениям его 53-летней жены, а также двух других мужчин; в Сватово ранен водитель «Луганскэнерго».
ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Один человек погиб, четверо ранены в ЛНР в результате атак беспилотников ВСУ, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"В Кременском муниципальном округе враг атаковал автомобиль, в котором находилась семья. К несчастью, 62-летний мужчина от полученных травм погиб, его 53-летняя жена получила ранения. Также в результате ударов по территории города ранены двое мужчин", - сообщил Пасечник.
Уточняется, что в Сватово неонацисты прицельно ударили по водителю "Луганскэнерго", он получил ранения.
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