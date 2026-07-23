Цолис перешел в "Арсенал"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Греческий нападающий Христос Цолис перешел из бельгийского "Брюгге" в лондонский "Арсенал".
- Цолис подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом" до июня 2031 года, его трансфер обошелся клубу в 40 млн евро.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лондонский футбольный клуб "Арсенал" объявил на своем официальном сайте о переходе из бельгийского "Брюгге" греческого нападающего Христоса Цолиса.
Отмечается, что Цолис подписал долгосрочный контракт.
Как сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо, договор Цолиса рассчитан до июня 2031 года, его трансфер обошелся "Арсеналу" в 40 млн евро.
Цолису 24 года, он выступал за "Брюгге" с 2024 года и стал в составе бельгийского клуба чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Бельгии. Также форвард выступал за греческий ПАОК, английский "Норвич", нидерландский "Твенте" и немецкую "Фортуну". На его счету 34 матча и 9 голов за сборную Греции.
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