Рейтинг@Mail.ru
Цолис перешел в "Арсенал" - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:31 23.07.2026 (обновлено: 17:04 23.07.2026)
Цолис перешел в "Арсенал"

"Арсенал" объявил о переходе из "Брюгге" греческого форварда Цолиса

© AP Photo / Omar HavanaХристос Цолис
Христос Цолис - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Христос Цолис. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Греческий нападающий Христос Цолис перешел из бельгийского "Брюгге" в лондонский "Арсенал".
  • Цолис подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом" до июня 2031 года, его трансфер обошелся клубу в 40 млн евро.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лондонский футбольный клуб "Арсенал" объявил на своем официальном сайте о переходе из бельгийского "Брюгге" греческого нападающего Христоса Цолиса.
Отмечается, что Цолис подписал долгосрочный контракт.
Как сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо, договор Цолиса рассчитан до июня 2031 года, его трансфер обошелся "Арсеналу" в 40 млн евро.
Цолису 24 года, он выступал за "Брюгге" с 2024 года и стал в составе бельгийского клуба чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Бельгии. Также форвард выступал за греческий ПАОК, английский "Норвич", нидерландский "Твенте" и немецкую "Фортуну". На его счету 34 матча и 9 голов за сборную Греции.
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
"Арсенал" объявил о выкупе Инкапье из "Байера"
25 июня, 17:12
 
ФутболСпортБельгияГрецияАрсенал (Лондон)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Т. Скатов
    66
    11
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    ЦСКА София
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шериф
    Маккаби Тель-Авив
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Хаммарбю
    Андерлехт
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Киев
    ПАОК
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бешикташ
    Мидтъюлланн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Санкт-Галлен
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Твенте
    Ференцварош
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайдук
    Пафос
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала