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В Египте назвали отказ World Athletics от допуска россиян политическим - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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16:26 23.07.2026
В Египте назвали отказ World Athletics от допуска россиян политическим

Египетский аналитик назвал отказ World Athletics от допуска россиян политическим

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта на фоне мечетей
Флаг Египта на фоне мечетей - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта на фоне мечетей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отказалась следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.
  • Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
  • Египетский писатель и аналитик Мохамед Мандур считает, что решение World Athletics было принято под политическим давлением, и утверждает, что спортсменов нельзя наказывать за их гражданство.
БЕНГАЗИ, 23 июл - РИА Новости. Решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) не выполнять новые рекомендации МОК и не допускать российских спортсменов является политическим, а суд должен подтвердить, что спортсменов нельзя наказывать за их гражданство, сказал РИА Новости египетский писатель и аналитик, бывший баскетболист Мохамед Мандур.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Однако Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отказалась следовать новым рекомендациям МОК, в связи с чем Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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"Подобные решения были приняты под очевидным политическим давлением со стороны государств, выступающих против войны. Спортивные организации, которые прежде провозглашали принцип отделения спорта от политики и неоднократно его подтверждали, внезапно начали использовать спорт как инструмент политического наказания", - сказал Мандур.
По мнению аналитика, в основе международного спорта должен лежать принцип личной ответственности. По его словам, атлета нельзя наказывать за решения и действия властей государства, гражданином которого он является.
Собеседник агентства отметил, что этот вопрос выходит за рамки отношения к политике отдельного государства и касается самого подхода к участию спортсменов в международных турнирах.
Таким образом, спортивным организациям и судебным инстанциям, по его словам, предстоит определить, допустимо ли ограничивать право атлета на соревнование только на основании его гражданства, но в таком случае решение должно распространяться на все государства одинаково.
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СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
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