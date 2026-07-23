Краткий пересказ от РИА ИИ Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отказалась следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Египетский писатель и аналитик Мохамед Мандур считает, что решение World Athletics было принято под политическим давлением, и утверждает, что спортсменов нельзя наказывать за их гражданство.

БЕНГАЗИ, 23 июл - РИА Новости. Решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) не выполнять новые рекомендации МОК и не допускать российских спортсменов является политическим, а суд должен подтвердить, что спортсменов нельзя наказывать за их гражданство, сказал РИА Новости египетский писатель и аналитик, бывший баскетболист Мохамед Мандур.

"Подобные решения были приняты под очевидным политическим давлением со стороны государств, выступающих против войны. Спортивные организации, которые прежде провозглашали принцип отделения спорта от политики и неоднократно его подтверждали, внезапно начали использовать спорт как инструмент политического наказания", - сказал Мандур.

По мнению аналитика, в основе международного спорта должен лежать принцип личной ответственности. По его словам, атлета нельзя наказывать за решения и действия властей государства, гражданином которого он является.

Собеседник агентства отметил, что этот вопрос выходит за рамки отношения к политике отдельного государства и касается самого подхода к участию спортсменов в международных турнирах.