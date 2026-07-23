Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отказалась следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.
- Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
- Египетский писатель и аналитик Мохамед Мандур считает, что решение World Athletics было принято под политическим давлением, и утверждает, что спортсменов нельзя наказывать за их гражданство.
БЕНГАЗИ, 23 июл - РИА Новости. Решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) не выполнять новые рекомендации МОК и не допускать российских спортсменов является политическим, а суд должен подтвердить, что спортсменов нельзя наказывать за их гражданство, сказал РИА Новости египетский писатель и аналитик, бывший баскетболист Мохамед Мандур.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Однако Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отказалась следовать новым рекомендациям МОК, в связи с чем Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Подобные решения были приняты под очевидным политическим давлением со стороны государств, выступающих против войны. Спортивные организации, которые прежде провозглашали принцип отделения спорта от политики и неоднократно его подтверждали, внезапно начали использовать спорт как инструмент политического наказания", - сказал Мандур.
По мнению аналитика, в основе международного спорта должен лежать принцип личной ответственности. По его словам, атлета нельзя наказывать за решения и действия властей государства, гражданином которого он является.
Собеседник агентства отметил, что этот вопрос выходит за рамки отношения к политике отдельного государства и касается самого подхода к участию спортсменов в международных турнирах.
Таким образом, спортивным организациям и судебным инстанциям, по его словам, предстоит определить, допустимо ли ограничивать право атлета на соревнование только на основании его гражданства, но в таком случае решение должно распространяться на все государства одинаково.