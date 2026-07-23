Агкацев назвал Возинью примером того, что на ЧМ можно дебютировать в 40 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев назвал голкипера команды Кабо-Верде Возинью примером того, что дебютировать на чемпионате мира можно и в 40 лет.
- 40-летний Возинья вошел в символическую сборную мирового первенства по версии болельщиков.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь "Краснодара" и сборной России по футболу Станислав Агкацев в разговоре с РИА Новости назвал голкипера команды Кабо-Верде Возинью примером того, что дебютировать на чемпионате мира можно и в 40 лет.
Сборная Кабо-Верде на дебютном чемпионате мира вышла из группы, а в 1/16 финала в дополнительное время уступила будущему финалисту турнира команде Аргентины (2:3). 40-летний Возинья вошел в символическую сборную мирового первенства по версии болельщиков.
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"Пример есть - в 40 лет дебютировать на чемпионате мира. Надеюсь, в 40 лет буду показывать такой футбол, чтобы вызываться в сборную", - сказал Агкацев, отвечая на вопрос о том, является ли пример вратаря сборной Кабо-Верде для него дополнительной мотивацией.
"Тянет ли Возинья уровень топ-клуба РПЛ, не мне оценивать. Не знаю", - добавил он.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С этого момента национальная команда принимает участие только в товарищеских матчах.