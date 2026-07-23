Адвокаты Шурыгиной подали жалобу на продление ее содержания под стражей

Краткий пересказ от РИА ИИ Адвокаты Дианы Шурыгиной подали апелляционную жалобу на решение суда о продлении ее содержания под стражей.

Уголовное дело в отношении Шурыгиной (после замужества — Шляниной) возбуждено по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, ей грозит до шести лет лишения свободы.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Адвокаты блогера Дианы Шурыгиной подали жалобу на решение суда о продлении ее содержания под стражей, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что апелляционная жалоба поступила в суд 23 июля. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Изначально суд избрал Шурыгиной меру пресечения в виде домашнего ареста, однако 8 июля по ходатайству следствия перевел ее в СИЗО.

Уголовное дело в отношении Шурыгиной (после замужества - Шляниной) возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). По этой статье ей грозит до шести лет лишения свободы. Фигурантами по тому же делу проходят актриса Анастасия Овсянникова, известная как Настя Холод, и немецкий продюсер Людвиг Кричкер.