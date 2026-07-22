Журова заявила, что верит в хороший исход по иску ВФЛА к World Athletics

Краткий пересказ от РИА ИИ Светлана Журова выразила уверенность в положительном исходе вердикта по иску Всероссийской федерации легкой атлетики в Спортивном арбитражном суде (CAS) относительно допуска отечественных спортсменов до международных турниров.

При этом она подчеркнула, что решение CAS может быть отложено до начала олимпийских отборов в каждом виде спорта, например, до 2029 года в случае с биатлоном.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости выразила уверенность, что вердикт по иску Всероссийской федерации легкой атлетики в Спортивном арбитражном суде (CAS) в вопросе допуска российских спортсменов до международных турниров должен быть с положительным исходом.

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил в колонке для РИА Новости, что существуют хорошие судебные перспективы по иску Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к World Athletics.

"Уверена, что в этом вопросе все должно закончиться хорошо, потому что, исходя из Олимпийской хартии, федерации будут обязаны допустить российских спортсменов. Наверняка, CAS обяжет международные федерации допускать атлетов на соревнования, которые являются олимпийским отбором. В этом случае, главное, чтобы федерации не затягивали, потому что если олимпийские отборы в каком-либо виде спорта начнутся лишь в следующем году, то и решение может быть принято только тогда.