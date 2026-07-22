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Журова заявила, что верит в хороший исход по иску ВФЛА к World Athletics - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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12:19 22.07.2026 (обновлено: 17:04 22.07.2026)
Журова заявила, что верит в хороший исход по иску ВФЛА к World Athletics

Журова: вердикт CAS по иску ВФЛА к World Athletics должен быть положительным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова выразила уверенность в положительном исходе вердикта по иску Всероссийской федерации легкой атлетики в Спортивном арбитражном суде (CAS) относительно допуска отечественных спортсменов до международных турниров.
  • При этом она подчеркнула, что решение CAS может быть отложено до начала олимпийских отборов в каждом виде спорта, например, до 2029 года в случае с биатлоном.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости выразила уверенность, что вердикт по иску Всероссийской федерации легкой атлетики в Спортивном арбитражном суде (CAS) в вопросе допуска российских спортсменов до международных турниров должен быть с положительным исходом.
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил в колонке для РИА Новости, что существуют хорошие судебные перспективы по иску Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к World Athletics.
"Уверена, что в этом вопросе все должно закончиться хорошо, потому что, исходя из Олимпийской хартии, федерации будут обязаны допустить российских спортсменов. Наверняка, CAS обяжет международные федерации допускать атлетов на соревнования, которые являются олимпийским отбором. В этом случае, главное, чтобы федерации не затягивали, потому что если олимпийские отборы в каком-либо виде спорта начнутся лишь в следующем году, то и решение может быть принято только тогда.
То же самое касается биатлона: если отбор начинается за год до Олимпиады, то решение может быть отложено до 2029 года. Такой исход может быть, к сожалению. Но уверена, что юристы все это знают и предпримут в случае чего все необходимые меры", - сказала Журова.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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СпортРоссияСветлана ЖуроваМихаил ДегтяревСпортивный арбитражный суд (CAS)Госдума РФОлимпийский комитет России (ОКР)Легкая атлетика
 
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