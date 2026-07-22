"Зенит" расторг контракт с американским баскетболистом

Краткий пересказ от РИА ИИ «Зенит» объявил о расторжении контракта с американским баскетболистом Трентом Фрейзером по соглашению сторон.

Клуб поблагодарил Фрейзера за четыре сезона и пожелал удачи на новом этапе карьеры.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" в Петербургский "Зенит" в Telegram-канале объявил о расторжении контракта с американским баскетболистом Трентом Фрейзером.

Отмечается, что стороны расторгли контракт по соглашению сторон. Ранее СМИ сообщали, что 27-летний Фрейзер в скором времени перейдет в итальянский коллектив " Виртус " и будет получать самую высокую зарплату в команде - более 900 тысяч евро в год.

"Сине-бело-голубые" благодарят Трента Фрейзера за четыре ярких сезона, самоотдачу и преданность команде. Спасибо за эмоции, лидерские качества и вклад в достижения "Зенита". Удачи на новом этапе карьеры!" - говорится в сообщении клуба.

Фрейзер присоединился к основной команде "Зенита" в феврале 2023 года. В составе петербуржцев защитник провел 210 официальных матчей, он занимает четвертое место в истории клуба по данному показателю. С января 2026 года американец исполнял обязанности капитана команды.

За четыре сезона в составе "Зенита" Фрейзер стал обладателем Кубка России и Суперкубка Единой лиги ВТБ , завоевал серебряные и бронзовые медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России. Американец дважды признавался самым ценным игроком "Финала четырех" Кубка России (2023, 2024), становился MVP февраля Единой лиги ВТБ в 2025 и 2026 годах, а также был признан MVP Матча всех звезд Лиги ВТБ в 2026 году.