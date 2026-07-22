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"Зенит" расторг контракт с американским баскетболистом - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Баскетбол
 
14:53 22.07.2026 (обновлено: 14:55 22.07.2026)
"Зенит" расторг контракт с американским баскетболистом

БК "Зенит" объявил об уходе американца Фрейзера после четырех сезонов в команде

© Фото : Пресс-служба Единой лиги ВТББаскетболист Трент Фрейзер
Баскетболист Трент Фрейзер - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Баскетболист Трент Фрейзер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Зенит» объявил о расторжении контракта с американским баскетболистом Трентом Фрейзером по соглашению сторон.
  • Клуб поблагодарил Фрейзера за четыре сезона и пожелал удачи на новом этапе карьеры.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" в Telegram-канале объявил о расторжении контракта с американским баскетболистом Трентом Фрейзером.
Отмечается, что стороны расторгли контракт по соглашению сторон. Ранее СМИ сообщали, что 27-летний Фрейзер в скором времени перейдет в итальянский коллектив "Виртус" и будет получать самую высокую зарплату в команде - более 900 тысяч евро в год.
"Сине-бело-голубые" благодарят Трента Фрейзера за четыре ярких сезона, самоотдачу и преданность команде. Спасибо за эмоции, лидерские качества и вклад в достижения "Зенита". Удачи на новом этапе карьеры!" - говорится в сообщении клуба.
Фрейзер присоединился к основной команде "Зенита" в феврале 2023 года. В составе петербуржцев защитник провел 210 официальных матчей, он занимает четвертое место в истории клуба по данному показателю. С января 2026 года американец исполнял обязанности капитана команды.
За четыре сезона в составе "Зенита" Фрейзер стал обладателем Кубка России и Суперкубка Единой лиги ВТБ, завоевал серебряные и бронзовые медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России. Американец дважды признавался самым ценным игроком "Финала четырех" Кубка России (2023, 2024), становился MVP февраля Единой лиги ВТБ в 2025 и 2026 годах, а также был признан MVP Матча всех звезд Лиги ВТБ в 2026 году.
В прошедшем сезоне Фрейзер принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 12,7 очка, совершая 5,3 передачи, 2,0 подбора и 1,3 перехвата за игру.
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