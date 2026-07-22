Краткий пересказ от РИА ИИ
- У трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова и его жены Анны родилась дочь Оливия.
- Елена Вяльбе поздравила семью Большунова с рождением дочери и пожелала им крепкого здоровья.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Сергей Смышляев. Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе в разговоре с РИА Новости поздравила семью трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова с рождением дочери.
В среду жена Большунова Анна сообщила о рождении дочери Оливии. В 2022 году у пары родилась дочь Ева.
«
"Я от души поздравляю маму и папу, сестренку старшую. Всем желаю крепкого здоровья. Пусть Оливия растет на радость родителям", - сказала Вяльбе.
Большунову 29 лет, он выиграл три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также российский лыжник завоевал на Играх четыре серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, Большунов является чемпионом мира 2021 года.