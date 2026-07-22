В Минобрнауки назвали даты окончания приема заявлений в вузы

Краткий пересказ от РИА ИИ Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, на платные места — не позднее 20 сентября.

Конкурсные списки будут опубликованы на сайтах вузов и на портале «Госуслуг» 27 июля.

До 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 5 августа — от поступающих по основному конкурсу, а с 3 по 7 августа будут опубликованы приказы о зачислении.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, на платные места - не позднее 20 сентября, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

Приемная кампания в вузы России стартовала 20 июня.

"Согласно действующим правилам, прием заявлений при поступлении на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля. Конкурсные списки будут опубликованы на сайтах вузов и на портале "Госуслуг" 27 июля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 5 августа – от поступающих по основному конкурсу.

После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, публикация которых произойдет 3 августа - для поступающих по квотам и для олимпиадников - и 7 августа - для поступающих по основному конкурсу, будут реализованы "Дни тишины".

В Минобрнауки отметили, что в этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать и отозвать согласия на зачисление. Это позволит зафиксировать список внесенных в приказы и даст абитуриентам четкое понимание своего статуса.