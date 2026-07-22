Федерация волейбола Латвии не будет бойкотировать турниры с россиянами

"Со стороны федерации не будет никаких инициатив в принятии решений, если мы не сможем предложить альтернативу или что-то лучшее. Сейчас получается, что многие, поднимая себе рейтинг, публично пытаются говорить, что не надо играть, но нам тогда нечего предложить спортсменам, которые готовились годами и десятилетиями. Это пустые и громкие лозунги", - цитирует Тунте латвийский портал sportacentrs.com.

"Сейчас в волейболе тренируются несколько тысяч молодых людей, как только мы заявим, что больше не будем участвовать в чемпионатах Европы, мира или любых других международных соревнованиях, то понесем большие потери. Если стране каким-то образом удастся договориться со Скандинавией или странами Балтии о проведении альтернативных чемпионатов, то я только за, но сейчас я слышу только громкие лозунги, а не план действий", - подчеркнул глава LVF.