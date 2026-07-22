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Федерация волейбола Латвии не будет бойкотировать турниры с россиянами - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
18:31 22.07.2026 (обновлено: 18:33 22.07.2026)
Федерация волейбола Латвии не будет бойкотировать турниры с россиянами

Тунте: Латвия не станет бойкотировать турниры с россиянами

© официальный твиттер ВФВМужская сборная России по волейболу
Мужская сборная России по волейболу - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© официальный твиттер ВФВ
Мужская сборная России по волейболу . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация волейбола Латвии не станет запрещать своим спортсменам выступать на турнирах с участием россиян и белорусов.
  • Арнис Тунте, глава Федерации волейбола Латвии, подчеркнул, что без предложения альтернативы запреты на участие в турнирах будут означать большие потери для латвийского волейбола.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент Федерации волейбола Латвии (LVF) Арнис Тунте заявил, что организация не станет запрещать своим спортсменам выступать на турнирах с участием россиян и белорусов.
Международная федерация волейбола (FIVB) 8 июля объявила о допуске российских сборных до соревнований. Решение FIVB было принято на следующий день после того, как МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. В мае полный допуск был предоставлен белорусским командам. Белорусские спортсмены должны выступить в августе на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Польше.
"Со стороны федерации не будет никаких инициатив в принятии решений, если мы не сможем предложить альтернативу или что-то лучшее. Сейчас получается, что многие, поднимая себе рейтинг, публично пытаются говорить, что не надо играть, но нам тогда нечего предложить спортсменам, которые готовились годами и десятилетиями. Это пустые и громкие лозунги", - цитирует Тунте латвийский портал sportacentrs.com.
"Сейчас в волейболе тренируются несколько тысяч молодых людей, как только мы заявим, что больше не будем участвовать в чемпионатах Европы, мира или любых других международных соревнованиях, то понесем большие потери. Если стране каким-то образом удастся договориться со Скандинавией или странами Балтии о проведении альтернативных чемпионатов, то я только за, но сейчас я слышу только громкие лозунги, а не план действий", - подчеркнул глава LVF.
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