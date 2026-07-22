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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Благодатное - РИА Новости, 22.07.2026
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13:55 22.07.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Благодатное

Российские военные уничтожили до взвода ВСУ в боях за Благодатное

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные в ходе боев за Благодатное уничтожили до взвода ВСУ, а также военную технику и гексакоптеры.
  • Уничтожения противника создали условия для продвижения подразделений группировки "Восток" на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские военные в ходе боев за Благодатное уничтожили до взвода ВСУ и создали условия для продвижения на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено до взвода живой силы ВСУ, четыре боевые бронированные машины, семь единиц автомобильной техники, три наземных роботизированных комплекса, а также 32 тяжелых гексакоптера типа "Баба-яга", - говорится в сообщении.
Занятый рубеж создает условия для продвижения подразделений группировки "Восток" на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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