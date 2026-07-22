Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Благодатное

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные в ходе боев за Благодатное уничтожили до взвода ВСУ, а также военную технику и гексакоптеры.
- Уничтожения противника создали условия для продвижения подразделений группировки "Восток" на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские военные в ходе боев за Благодатное уничтожили до взвода ВСУ и создали условия для продвижения на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено до взвода живой силы ВСУ, четыре боевые бронированные машины, семь единиц автомобильной техники, три наземных роботизированных комплекса, а также 32 тяжелых гексакоптера типа "Баба-яга", - говорится в сообщении.
Занятый рубеж создает условия для продвижения подразделений группировки "Восток" на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18