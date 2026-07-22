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Юрист оценила шансы России в суде против World Athletics - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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11:53 22.07.2026 (обновлено: 11:59 22.07.2026)
Юрист оценила шансы России в суде против World Athletics

Юрист Анцелиович назвала шансы ВФЛА на положительный исход апелляции хорошими

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЛегкая атлетика
Легкая атлетика - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Анцелиович считает, что у Всероссийской федерации легкой атлетики есть хорошие шансы на положительный исход апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) по решению World Athletics в отношении российских спортсменов.
  • Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в CAS после того, как World Athletics заявила, что не намерена следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.
  • World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, которые сохранили полное отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с РИА Новости назвала хорошими шансы Всероссийской федерации легкой атлетики на положительный исход апелляции на решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в отношении российских спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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"Вопрос в том, какие будут арбитры, какое будет их мнение на этот счет. Пока мы не будем видеть, кто будет арбитрами, тяжело комментировать шансы. В любом случае решение, скорее всего, будет принимать трое человек", - сказала Анцелиович.
"Но, на самом деле, в свете рекомендаций МОК, есть достаточно хорошие шансы, потому что с юридической точки зрения любой юрист скажет, что должно быть равенство как среди стран, так и среди видов спорта. Если в одних видах спорта россияне допущены, то в других видах это будет дискриминационно. В последнее время шансы на более удачное решение повышаются", - отметила собеседница агентства.
World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, сохранивших полное отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.
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СпортАнна АнцелиовичМеждународный олимпийский комитет (МОК)Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Легкая атлетикаРоссия
 
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