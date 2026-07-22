Юрист оценила шансы России в суде против World Athletics

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Анцелиович считает, что у Всероссийской федерации легкой атлетики есть хорошие шансы на положительный исход апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) по решению World Athletics в отношении российских спортсменов.
- Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в CAS после того, как World Athletics заявила, что не намерена следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.
- World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, которые сохранили полное отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с РИА Новости назвала хорошими шансы Всероссийской федерации легкой атлетики на положительный исход апелляции на решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в отношении российских спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Вопрос в том, какие будут арбитры, какое будет их мнение на этот счет. Пока мы не будем видеть, кто будет арбитрами, тяжело комментировать шансы. В любом случае решение, скорее всего, будет принимать трое человек", - сказала Анцелиович.
"Но, на самом деле, в свете рекомендаций МОК, есть достаточно хорошие шансы, потому что с юридической точки зрения любой юрист скажет, что должно быть равенство как среди стран, так и среди видов спорта. Если в одних видах спорта россияне допущены, то в других видах это будет дискриминационно. В последнее время шансы на более удачное решение повышаются", - отметила собеседница агентства.
World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, сохранивших полное отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.
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