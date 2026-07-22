Юрист оценила шансы России в суде против World Athletics

Краткий пересказ от РИА ИИ Анна Анцелиович считает, что у Всероссийской федерации легкой атлетики есть хорошие шансы на положительный исход апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) по решению World Athletics в отношении российских спортсменов.

Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в CAS после того, как World Athletics заявила, что не намерена следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.

World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, которые сохранили полное отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с РИА Новости назвала хорошими шансы Всероссийской федерации легкой атлетики на положительный исход апелляции на решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в отношении российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Вопрос в том, какие будут арбитры, какое будет их мнение на этот счет. Пока мы не будем видеть, кто будет арбитрами, тяжело комментировать шансы. В любом случае решение, скорее всего, будет принимать трое человек", - сказала Анцелиович.

"Но, на самом деле, в свете рекомендаций МОК, есть достаточно хорошие шансы, потому что с юридической точки зрения любой юрист скажет, что должно быть равенство как среди стран, так и среди видов спорта. Если в одних видах спорта россияне допущены, то в других видах это будет дискриминационно. В последнее время шансы на более удачное решение повышаются", - отметила собеседница агентства.