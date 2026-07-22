Валуев поддержал обращение в CAS в вопросе допуска российских легкоатлетов

МОСКВА. 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что считает правильным решением спортивных федераций обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в вопросе допуска российских спортсменов до международных турниров.

"Я давно говорил, надо идти в суд. К сожалению, сейчас у нас других вариантов давления и воздействия просто не существует", - сказал Валуев.