Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валуев считает правильным решение спортивных федераций обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу допуска российских спортсменов до международных турниров.
- Дегтярев заявил, что у иска Всероссийской федерации легкой атлетики к World Athletics и Международному союзу биатлонистов хорошие судебные перспективы.
МОСКВА. 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что считает правильным решением спортивных федераций обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в вопросе допуска российских спортсменов до международных турниров.
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил в колонке для РИА Новости, что существуют хорошие судебные перспективы по иску Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к World Athletics, а также к Международному союзу биатлонистов (IBU).
"Я давно говорил, надо идти в суд. К сожалению, сейчас у нас других вариантов давления и воздействия просто не существует", - сказал Валуев.