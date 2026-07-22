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Валуев поддержал обращение в CAS в вопросе допуска российских легкоатлетов - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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11:15 22.07.2026 (обновлено: 15:53 22.07.2026)
Валуев поддержал обращение в CAS в вопросе допуска российских легкоатлетов

Валуев поддержал решение российских федераций обратиться в CAS в вопросе допуска

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Николай Валуев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валуев считает правильным решение спортивных федераций обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу допуска российских спортсменов до международных турниров.
  • Дегтярев заявил, что у иска Всероссийской федерации легкой атлетики к World Athletics и Международному союзу биатлонистов хорошие судебные перспективы.
МОСКВА. 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что считает правильным решением спортивных федераций обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в вопросе допуска российских спортсменов до международных турниров.
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил в колонке для РИА Новости, что существуют хорошие судебные перспективы по иску Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к World Athletics, а также к Международному союзу биатлонистов (IBU).
"Я давно говорил, надо идти в суд. К сожалению, сейчас у нас других вариантов давления и воздействия просто не существует", - сказал Валуев.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Васильев уверен, что CAS удовлетворил иск российской стороны к IBU
21 июля, 09:58
 
СпортНиколай ВалуевМихаил ДегтяревГосдума РФСпортивный арбитражный суд (CAS)Олимпийский комитет России (ОКР)Николай Валуев
 
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