Трамп хочет, чтобы Инфантино стал следующим генсеком ООН, сообщает NYP

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал следующим генсеком ООН.

Второй и последний срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал следующим генсеком ООН, сообщает NYP со ссылкой на источник, близкий к американскому лидеру.

Второй и последний срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.

"Трамп хочет, чтобы президент ФИФА Джанни Инфантино стал следующим генсеком ООН", - сообщает издание.

Как заявил газете источник, Трамп считает, что Инфантино пользуется уважением по всему миру и обладает способностью объединять людей.