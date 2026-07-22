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Трамп хочет, чтобы Инфантино стал следующим генсеком ООН, сообщает NYP - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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01:06 22.07.2026
Трамп хочет, чтобы Инфантино стал следующим генсеком ООН, сообщает NYP

NYP: Трамп хочет, чтобы Инфантино стал следующим генсеком ООН

© AP Photo / Evan VucciДжанни Инфантино и Дональд Трамп
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал следующим генсеком ООН.
  • Второй и последний срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал следующим генсеком ООН, сообщает NYP со ссылкой на источник, близкий к американскому лидеру.
Второй и последний срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
"Трамп хочет, чтобы президент ФИФА Джанни Инфантино стал следующим генсеком ООН", - сообщает издание.
Как заявил газете источник, Трамп считает, что Инфантино пользуется уважением по всему миру и обладает способностью объединять людей.
Неясно, хочет ли сам президент ФИФА занять пост генсека ООН и в какой мере обсуждал Трамп с ним этот вопрос, добавляет издание.
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ФутболВ миреСШАДональд ТрампДжанни ИнфантиноАнтониу ГутеррешООНМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
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