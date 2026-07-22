Тюкавин не перейдет в "Зенит", заявили в "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев заявил, что нападающий Константин Тюкавин не перейдет в петербургский "Зенит" и останется в столичном клубе.
- Ранее председатель правления "Зенита" Константин Зырянов подтвердил интерес клуба к Тюкавину.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев заявил РИА Новости, что нападающий Константин Тюкавин не перейдет в петербургский "Зенит" и останется в столичном клубе.
Ранее председатель правления "Зенита" Константин Зырянов подтвердил "Спорт-Экспрессу" интерес клуба к Тюкавину. В июне сам игрок заявил, что решение о возможном переходе в "Зенит" примет руководство "Динамо".
"Константин Тюкавин играет за московское "Динамо". У нас действующий контракт. Этим все сказано", - сказал Ивлев на вопрос об интересе "Зенита", добавив, что "история закрыта".
Тюкавину 24 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.