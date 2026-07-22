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Тюкавин не перейдет в "Зенит", заявили в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
17:07 22.07.2026 (обновлено: 17:09 22.07.2026)
Тюкавин не перейдет в "Зенит", заявили в "Динамо"

Ивлев заявил, что Тюкавин не перейдет в "Зенит", а останется в "Динамо"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Константин Тюкавин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев заявил, что нападающий Константин Тюкавин не перейдет в петербургский "Зенит" и останется в столичном клубе.
  • Ранее председатель правления "Зенита" Константин Зырянов подтвердил интерес клуба к Тюкавину.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев заявил РИА Новости, что нападающий Константин Тюкавин не перейдет в петербургский "Зенит" и останется в столичном клубе.
Ранее председатель правления "Зенита" Константин Зырянов подтвердил "Спорт-Экспрессу" интерес клуба к Тюкавину. В июне сам игрок заявил, что решение о возможном переходе в "Зенит" примет руководство "Динамо".
"Константин Тюкавин играет за московское "Динамо". У нас действующий контракт. Этим все сказано", - сказал Ивлев на вопрос об интересе "Зенита", добавив, что "история закрыта".
Тюкавину 24 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.
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ФутболСпортАлександр ИвлевКонстантин ТюкавинКонстантин ЗыряновДинамо МоскваЗенит
 
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