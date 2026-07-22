Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин выразил надежду на появление у команды золотистого комплекта формы в конце мая, намекнув на возможное чемпионство в сезоне-2026/27.

Московский клуб "Динамо" ни разу не выигрывал чемпионат России по футболу, последний чемпионский титул был завоеван в весеннем чемпионате СССР 1976 года.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин выразил надежду, что в конце мая у "бело-голубых" появится золотистый комплект формы, тем самым намекнув на возможное чемпионство команды в сезоне-2026/27.

В среду в ГУМе проходит презентация новой формы "Динамо". Московский клуб ни разу не выигрывал чемпионат России по футболу. Последний чемпионский титул динамовцы завоевали в весеннем чемпионате СССР 1976 года.

"Надеюсь, в конце мая добавится еще один комплект формы - золотистый", - сказал Тюкавин.

Нападающий также ответил на вопрос о шансах стать лучшим бомбардиром сезона. "Постараюсь не подвести "Динамо", - добавил игрок.