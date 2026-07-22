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Тюкавин намекнул на чемпионство "Динамо" в сезоне-2026/27 - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
16:09 22.07.2026 (обновлено: 16:10 22.07.2026)
Тюкавин намекнул на чемпионство "Динамо" в сезоне-2026/27

Тюкавин надеется, что у "Динамо" в конце мая появится золотистый комплект формы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Константин Тюкавин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин выразил надежду на появление у команды золотистого комплекта формы в конце мая, намекнув на возможное чемпионство в сезоне-2026/27.
  • Московский клуб "Динамо" ни разу не выигрывал чемпионат России по футболу, последний чемпионский титул был завоеван в весеннем чемпионате СССР 1976 года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин выразил надежду, что в конце мая у "бело-голубых" появится золотистый комплект формы, тем самым намекнув на возможное чемпионство команды в сезоне-2026/27.
В среду в ГУМе проходит презентация новой формы "Динамо". Московский клуб ни разу не выигрывал чемпионат России по футболу. Последний чемпионский титул динамовцы завоевали в весеннем чемпионате СССР 1976 года.
"Надеюсь, в конце мая добавится еще один комплект формы - золотистый", - сказал Тюкавин.
Нападающий также ответил на вопрос о шансах стать лучшим бомбардиром сезона. "Постараюсь не подвести "Динамо", - добавил игрок.
В минувшем сезоне Тюкавин провел 31 матч во всех турнирах и забил 13 мячей. В сентябре спортсмен вернулся после разрыва крестообразной связки правого колена. Он получил травму в марте 2025 года в выездной встрече чемпионата России против "Ростова", после чего перенес операцию.
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