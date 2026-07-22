Тюкавин намекнул на чемпионство "Динамо" в сезоне-2026/27

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин выразил надежду на появление у команды золотистого комплекта формы в конце мая, намекнув на возможное чемпионство в сезоне-2026/27.
- Московский клуб "Динамо" ни разу не выигрывал чемпионат России по футболу, последний чемпионский титул был завоеван в весеннем чемпионате СССР 1976 года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин выразил надежду, что в конце мая у "бело-голубых" появится золотистый комплект формы, тем самым намекнув на возможное чемпионство команды в сезоне-2026/27.
"Надеюсь, в конце мая добавится еще один комплект формы - золотистый", - сказал Тюкавин.
Нападающий также ответил на вопрос о шансах стать лучшим бомбардиром сезона. "Постараюсь не подвести "Динамо", - добавил игрок.
В минувшем сезоне Тюкавин провел 31 матч во всех турнирах и забил 13 мячей. В сентябре спортсмен вернулся после разрыва крестообразной связки правого колена. Он получил травму в марте 2025 года в выездной встрече чемпионата России против "Ростова", после чего перенес операцию.
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