В Ленинградской области нашли тела двух туристов, пропавших 19 июля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Обнаружены тела двух человек, пропавших в Ленинградской области 19 июля, когда группу из 14 туристов на лодках из-за сильного ветра вынесло в акваторию Ладожского озера, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.