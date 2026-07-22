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В Ленинградской области нашли тела двух туристов, пропавших 19 июля - РИА Новости, 22.07.2026
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20:58 22.07.2026
В Ленинградской области нашли тела двух туристов, пропавших 19 июля

В Ленинградской области нашли тела двух туристов, пропавших из-за шторма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа из 14 туристов, включая пятерых детей, была выведена из-за сильного ветра на акваторию Ладожского озера, 12 человек эвакуированы, поиски двоих продолжались.
  • В ходе поисковых работ обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия с байдарками 19 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Обнаружены тела двух человек, пропавших в Ленинградской области 19 июля, когда группу из 14 туристов на лодках из-за сильного ветра вынесло в акваторию Ладожского озера, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что 19 июля группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, отправилась на лодках по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера. Как сообщало ГУМЧС по Ленинградской области, 12 человек были эвакуированы, в том числе пятеро детей. Поиски двоих туристов продолжились.
"В ходе поисковых работ обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия с байдарками 19 июля. Для проведения работ привлечен поисково-спасательный отряд Аварийно-спасательной службы Ленинградской области города Приозерска", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЛенинградская областьЛадожское озероРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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