В Ленинградской области нашли тела двух туристов, пропавших 19 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа из 14 туристов, включая пятерых детей, была выведена из-за сильного ветра на акваторию Ладожского озера, 12 человек эвакуированы, поиски двоих продолжались.
- В ходе поисковых работ обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия с байдарками 19 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Обнаружены тела двух человек, пропавших в Ленинградской области 19 июля, когда группу из 14 туристов на лодках из-за сильного ветра вынесло в акваторию Ладожского озера, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что 19 июля группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, отправилась на лодках по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера. Как сообщало ГУМЧС по Ленинградской области, 12 человек были эвакуированы, в том числе пятеро детей. Поиски двоих туристов продолжились.
"В ходе поисковых работ обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия с байдарками 19 июля. Для проведения работ привлечен поисково-спасательный отряд Аварийно-спасательной службы Ленинградской области города Приозерска", - говорится в сообщении.