Места знать надо: курорты, где выгодно отдыхать на море летом

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Во многих популярных у россиян странах летние месяцы — низкий сезон. Часто идут дожди, очень жарко, волны выше, цены ниже, туристов меньше. Но, если правильно выбрать направление, можно хорошо отдохнуть и существенно сэкономить. Куда поехать, какие особенности учесть и сколько денег приготовить для запоминающихся каникул — в материале РИА Новости.

Несезон не пугает

"Спрос на туры в периоды, которые раньше было принято считать несезоном, очень вырос. Фактически сейчас нет мест с четко выраженными колебаниями бронирования", — рассказывают в пресс-службе Space Travel.

© Shutterstock/FOTODOM / Mariya_7_tiger Сейшельские острова © Shutterstock/FOTODOM / Mariya_7_tiger Сейшельские острова

Причин несколько. Во-первых, путевки в высокий сезон с каждым годом стоят все дороже, что подталкивает искать доступные альтернативы.

Во-вторых, растет количество прямых перелетов из России и в несезон авиаперевозчики чаще предлагают выгодные тарифы.

"Мы видим смещение предпочтений: все больше путешественников выбирают нестандартные даты, чтобы избежать толп и высоких расходов не только на проживание, но и на все сопутствующие атрибуты отдыха", — объясняют в компании.

Как говорят эксперты, самое главное — правильно выбрать курорт для пляжного отдыха в несезон.

Мальдивы, Сейшелы, Маврикий

Весной, в разгар конфликта на Ближнем Востоке, на треть сократился интерес к отдыху на Мальдивах и Маврикии — туристы часто летали с пересадкой в странах Персидского залива. Летом спрос восстановился, отмечают в "Интуристе". Ключевую роль сыграл рост количества рейсов, а также множество спецпредложений от гостиниц.

© Shutterstock/FOTODOM / Mikadun Маврикий © Shutterstock/FOTODOM / Mikadun Маврикий

Лето на Мальдивах — низкий сезон. Но туристы готовы проводить там отпуск, поскольку отели предлагают скидки до 60 процентов. Единственный риск — возможна пара дождливых дней, говорят в Space Travel. Средняя цена недельного тура в четырехзвездочном отеле с завтраками — от 150 тысяч рублей на двоих. Зимой это был стартовый чек на одного человека.

Скидки до 50 процентов и несколько ночей в подарок предлагают отельеры на Сейшелах. Средняя цена тура на семь ночей в "четверку" — от 200 тысяч на двоих.

© Shutterstock/FOTODOM / Daniel Ostrega Пляж Ансе-Лацио Праслен, Сейшельские острова © Shutterstock/FOTODOM / Daniel Ostrega Пляж Ансе-Лацио Праслен, Сейшельские острова

Путевки на Маврикий в это время продаются на треть дешевле, чем в высокий сезон. Так, тур на двоих с перелетом и проживанием в "четверке" с завтраками стоит от 300 тысяч рублей, подсчитали в "Интуристе".

Эксперты замечают, что на Мальдивах лучше выбирать южные атоллы — там меньше штормит.

© РИА Новости / Мария Селиванова Hilton Maldives Amingiri Resort & SPA. Вид на Индийский океан с виллы © РИА Новости / Мария Селиванова Hilton Maldives Amingiri Resort & SPA. Вид на Индийский океан с виллы

На Сейшелах стоит отправиться на остров Праслин и близлежащие: там обычно меньше волн, чем на открытых участках Маэ.

На Маврикии для более комфортной погоды стоит выбирать западное и северо-западное побережье, там теплее и меньше ветра.

Таиланд

Самая востребованная туристами страна Юго-Восточной Азии — Таиланд.

© Shutterstock/FOTODOM / aapsky Пхукет © Shutterstock/FOTODOM / aapsky Пхукет

"Для Пхукета и Паттайи лето — низкий сезон, и отельеры здесь охотно идут на уступки, предоставляя скидки и предлагая различные акции. Остров Самуи, напротив, в летние месяцы переживает высокий сезон благодаря идеальной погоде, поэтому на дисконт там рассчитывать не стоит", — объясняют в "Интуристе".

Главный нюанс — погодные условия: на Пхукете и в Паттайе летом возможны кратковременные тропические ливни и повышенная влажность, что, впрочем, не мешает отдыху и приносит приятную прохладу.

Скидки на проживание достигают 65 процентов от зимних цен. Так, путевка на неделю в Паттайю обойдется в сумму от 219 тысяч рублей на двоих, а на Пхукет — в 165 тысяч.

Вьетнам

Вьетнам вытянут вдоль побережья более чем на три тысячи километров, поэтому море и климат сильно различаются по регионам, говорит Дмитрий Лапшин, руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора Let`s Fly (входит в "Слетать.ру").

© Shutterstock/FOTODOM / KURLIN_CAfE Остров Фукуок Остров Фукуок © Shutterstock/FOTODOM / KURLIN_CAfE 1 из 2 © Shutterstock/FOTODOM / KURLIN_CAfE Остров Фукуок Остров Фукуок © Shutterstock/FOTODOM / KURLIN_CAfE 2 из 2 Остров Фукуок © Shutterstock/FOTODOM / KURLIN_CAfE 1 из 2 Остров Фукуок © Shutterstock/FOTODOM / KURLIN_CAfE 2 из 2

Летом имеет смысл отправиться на Фукуок, там сезон дождей. А в Нячанге — на самом популярном курорте страны — скидок ждать не стоит, там лучшее время для отдыха — с февраля по август. Кроме того, на Дананге и Хойане сейчас тоже высокий сезон.

ОАЭ

В числе главных хитов лета — ОАЭ. После возобновления продаж пакетных туров с середины июня спрос активно растет. Главный фактор его восстановления — ценовая политика отельеров. В среднем скидки на размещение достигают 40 процентов, а у некоторых гостиниц — 65 процентов.

© Shutterstock/FOTODOM / saiko3p Дубай © Shutterstock/FOTODOM / saiko3p Дубай

Самое востребованное место — Дубай: на него приходится до 60 процентов бронирований. Далее следуют Рас-эль-Хайма и Абу-Даби.

"Именно Дубай сейчас предлагает самые доступные цены на пакетные туры", — говорят в "Интуристе".

Удорожание топлива частично нивелирует выгоду от низких цен на отели, поэтому итоговая стоимость тура не всегда значительно ниже прошлогодней. Путевку на неделю в Дубай на двоих с перелетом можно купить за 114 тысяч рублей. Аналогичный тур в Египет стоит от 204 тысяч, в Турцию — от 283 тысяч, привели пример в компании.

Шри-Ланка

На Шри-Ланке сезонность зависит от побережья: чтобы сэкономить, летом лучше выбирать юго-западное побережье. В это время море там часто бывает неспокойным, но зато можно сэкономить до 40 процентов на размещении.

© Shutterstock/FOTODOM / Robert Szilagyi Шри-Ланка Шри-Ланка © Shutterstock/FOTODOM / Robert Szilagyi 1 из 2 © Shutterstock/FOTODOM / Mikadun Мост Девяти арок Демодара, Шри-Ланка Мост Девяти арок Демодара, Шри-Ланка © Shutterstock/FOTODOM / Mikadun 2 из 2 Шри-Ланка © Shutterstock/FOTODOM / Robert Szilagyi 1 из 2 Мост Девяти арок Демодара, Шри-Ланка © Shutterstock/FOTODOM / Mikadun 2 из 2

Спокойные пляжи на востоке острова — в Тринкомали, Пасикуде, но там на скидки рассчитывать на стоит.

Летние бонусы

Главный плюс — это отсутствие привычной туристической суеты. На курортах заметно свободнее, отдых спокойнее, сервис выше.

© Shutterstock/FOTODOM / Arkadij Schell Паттайя, Тайланд © Shutterstock/FOTODOM / Arkadij Schell Паттайя, Тайланд

"Отельеры не просто снижают цены, но и щедро одаривают гостей бонусами. В ОАЭ, например, часто бесплатно размещают детей, предлагают апгрейд питания, бесплатный массаж, доступ в аквапарки. На Мальдивах туристов ждут не только скидки, но и повышение уровня номеров, расширение типов питания, а порой даже бесплатные трансферы на гидросамолетах", — рассказывают в "Интуристе".

Кроме того, в несезон обычно ниже стоимость авиабилетов. "На дальнемагистральных направлениях перелет — это около 70 процентов стоимости тура", — объясняет Дмитрий Лапшин.

© Shutterstock/FOTODOM / frantic00 Абу-Даби © Shutterstock/FOTODOM / frantic00 Абу-Даби

На Сейшелах и Маврикии летом ветренее и больше волн, зато жара переносится лучше. Еще это самое время для трекинга, прогулок, свадеб, фототуров и спа-отдыха, отмечают в Space Travel.