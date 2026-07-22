Места знать надо: курорты, где выгодно отдыхать на море летом

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Во многих популярных у россиян странах летние месяцы — низкий сезон. Часто идут дожди, очень жарко, волны выше, цены ниже, туристов меньше. Но, если правильно выбрать направление, можно хорошо отдохнуть и существенно сэкономить. Куда поехать, какие особенности учесть и сколько денег приготовить для запоминающихся каникул — в материале РИА Новости.
Несезон не пугает
"Спрос на туры в периоды, которые раньше было принято считать несезоном, очень вырос. Фактически сейчас нет мест с четко выраженными колебаниями бронирования", — рассказывают в пресс-службе Space Travel.
© Shutterstock/FOTODOM / Mariya_7_tigerСейшельские острова
© Shutterstock/FOTODOM / Mariya_7_tiger
Сейшельские острова
Причин несколько. Во-первых, путевки в высокий сезон с каждым годом стоят все дороже, что подталкивает искать доступные альтернативы.
Во-вторых, растет количество прямых перелетов из России и в несезон авиаперевозчики чаще предлагают выгодные тарифы.
"Мы видим смещение предпочтений: все больше путешественников выбирают нестандартные даты, чтобы избежать толп и высоких расходов не только на проживание, но и на все сопутствующие атрибуты отдыха", — объясняют в компании.
Как говорят эксперты, самое главное — правильно выбрать курорт для пляжного отдыха в несезон.
Мальдивы, Сейшелы, Маврикий
Весной, в разгар конфликта на Ближнем Востоке, на треть сократился интерес к отдыху на Мальдивах и Маврикии — туристы часто летали с пересадкой в странах Персидского залива. Летом спрос восстановился, отмечают в "Интуристе". Ключевую роль сыграл рост количества рейсов, а также множество спецпредложений от гостиниц.
© Shutterstock/FOTODOM / MikadunМаврикий
© Shutterstock/FOTODOM / Mikadun
Маврикий
Лето на Мальдивах — низкий сезон. Но туристы готовы проводить там отпуск, поскольку отели предлагают скидки до 60 процентов. Единственный риск — возможна пара дождливых дней, говорят в Space Travel. Средняя цена недельного тура в четырехзвездочном отеле с завтраками — от 150 тысяч рублей на двоих. Зимой это был стартовый чек на одного человека.
Скидки до 50 процентов и несколько ночей в подарок предлагают отельеры на Сейшелах. Средняя цена тура на семь ночей в "четверку" — от 200 тысяч на двоих.
© Shutterstock/FOTODOM / Daniel OstregaПляж Ансе-Лацио Праслен, Сейшельские острова
© Shutterstock/FOTODOM / Daniel Ostrega
Пляж Ансе-Лацио Праслен, Сейшельские острова
Путевки на Маврикий в это время продаются на треть дешевле, чем в высокий сезон. Так, тур на двоих с перелетом и проживанием в "четверке" с завтраками стоит от 300 тысяч рублей, подсчитали в "Интуристе".
Эксперты замечают, что на Мальдивах лучше выбирать южные атоллы — там меньше штормит.
© РИА Новости / Мария СеливановаHilton Maldives Amingiri Resort & SPA. Вид на Индийский океан с виллы
Hilton Maldives Amingiri Resort & SPA. Вид на Индийский океан с виллы
На Сейшелах стоит отправиться на остров Праслин и близлежащие: там обычно меньше волн, чем на открытых участках Маэ.
На Маврикии для более комфортной погоды стоит выбирать западное и северо-западное побережье, там теплее и меньше ветра.
Таиланд
Самая востребованная туристами страна Юго-Восточной Азии — Таиланд.
© Shutterstock/FOTODOM / aapskyПхукет
© Shutterstock/FOTODOM / aapsky
Пхукет
"Для Пхукета и Паттайи лето — низкий сезон, и отельеры здесь охотно идут на уступки, предоставляя скидки и предлагая различные акции. Остров Самуи, напротив, в летние месяцы переживает высокий сезон благодаря идеальной погоде, поэтому на дисконт там рассчитывать не стоит", — объясняют в "Интуристе".
Главный нюанс — погодные условия: на Пхукете и в Паттайе летом возможны кратковременные тропические ливни и повышенная влажность, что, впрочем, не мешает отдыху и приносит приятную прохладу.
Скидки на проживание достигают 65 процентов от зимних цен. Так, путевка на неделю в Паттайю обойдется в сумму от 219 тысяч рублей на двоих, а на Пхукет — в 165 тысяч.
Вьетнам
Вьетнам вытянут вдоль побережья более чем на три тысячи километров, поэтому море и климат сильно различаются по регионам, говорит Дмитрий Лапшин, руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора Let`s Fly (входит в "Слетать.ру").
© Shutterstock/FOTODOM / KURLIN_CAfEОстров Фукуок
Остров Фукуок
© Shutterstock/FOTODOM / KURLIN_CAfE
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© Shutterstock/FOTODOM / KURLIN_CAfEОстров Фукуок
Остров Фукуок
© Shutterstock/FOTODOM / KURLIN_CAfE
2 из 2
Остров Фукуок
© Shutterstock/FOTODOM / KURLIN_CAfE
1 из 2
Остров Фукуок
© Shutterstock/FOTODOM / KURLIN_CAfE
2 из 2
Летом имеет смысл отправиться на Фукуок, там сезон дождей. А в Нячанге — на самом популярном курорте страны — скидок ждать не стоит, там лучшее время для отдыха — с февраля по август. Кроме того, на Дананге и Хойане сейчас тоже высокий сезон.
ОАЭ
В числе главных хитов лета — ОАЭ. После возобновления продаж пакетных туров с середины июня спрос активно растет. Главный фактор его восстановления — ценовая политика отельеров. В среднем скидки на размещение достигают 40 процентов, а у некоторых гостиниц — 65 процентов.
© Shutterstock/FOTODOM / saiko3pДубай
© Shutterstock/FOTODOM / saiko3p
Дубай
Самое востребованное место — Дубай: на него приходится до 60 процентов бронирований. Далее следуют Рас-эль-Хайма и Абу-Даби.
"Именно Дубай сейчас предлагает самые доступные цены на пакетные туры", — говорят в "Интуристе".
Удорожание топлива частично нивелирует выгоду от низких цен на отели, поэтому итоговая стоимость тура не всегда значительно ниже прошлогодней. Путевку на неделю в Дубай на двоих с перелетом можно купить за 114 тысяч рублей. Аналогичный тур в Египет стоит от 204 тысяч, в Турцию — от 283 тысяч, привели пример в компании.
Шри-Ланка
На Шри-Ланке сезонность зависит от побережья: чтобы сэкономить, летом лучше выбирать юго-западное побережье. В это время море там часто бывает неспокойным, но зато можно сэкономить до 40 процентов на размещении.
© Shutterstock/FOTODOM / Robert SzilagyiШри-Ланка
Шри-Ланка
© Shutterstock/FOTODOM / Robert Szilagyi
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© Shutterstock/FOTODOM / Mikadun
Мост Девяти арок Демодара, Шри-Ланка
Мост Девяти арок Демодара, Шри-Ланка
© Shutterstock/FOTODOM / Mikadun
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Шри-Ланка
© Shutterstock/FOTODOM / Robert Szilagyi
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Мост Девяти арок Демодара, Шри-Ланка
© Shutterstock/FOTODOM / Mikadun
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Спокойные пляжи на востоке острова — в Тринкомали, Пасикуде, но там на скидки рассчитывать на стоит.
Летние бонусы
Главный плюс — это отсутствие привычной туристической суеты. На курортах заметно свободнее, отдых спокойнее, сервис выше.
© Shutterstock/FOTODOM / Arkadij SchellПаттайя, Тайланд
© Shutterstock/FOTODOM / Arkadij Schell
Паттайя, Тайланд
"Отельеры не просто снижают цены, но и щедро одаривают гостей бонусами. В ОАЭ, например, часто бесплатно размещают детей, предлагают апгрейд питания, бесплатный массаж, доступ в аквапарки. На Мальдивах туристов ждут не только скидки, но и повышение уровня номеров, расширение типов питания, а порой даже бесплатные трансферы на гидросамолетах", — рассказывают в "Интуристе".
Кроме того, в несезон обычно ниже стоимость авиабилетов. "На дальнемагистральных направлениях перелет — это около 70 процентов стоимости тура", — объясняет Дмитрий Лапшин.
© Shutterstock/FOTODOM / frantic00Абу-Даби
© Shutterstock/FOTODOM / frantic00
Абу-Даби
На Сейшелах и Маврикии летом ветренее и больше волн, зато жара переносится лучше. Еще это самое время для трекинга, прогулок, свадеб, фототуров и спа-отдыха, отмечают в Space Travel.
На Пхукете — отличные волны для серфинга. В Паттайе — идеальное время для посещения аквапарков, зоопарков и развлекательных центров без очередей и толп.
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