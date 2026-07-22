Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Украинские войска за сутки потеряли около 380 военных и военную технику.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 380 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника... Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Васильковка, Покровское Днепропетровской области, Омельник, Неженка и Червоный Яр Запорожской области.
"Противник потерял до 380 военнослужащих, бронетранспортер, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в ведомстве.