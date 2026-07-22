Экс-доцента волгоградского вуза арестовали по делу о дискредитации армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-доцент Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко задержан по подозрению в дискредитации российской армии.
- Он разместил видеоматериалы, дискредитирующие российские Вооруженные силы, на администрируемых им интернет-ресурсах.
- Центральный районный суд города Волгограда избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября 2026 года.
ВОЛГОГРАД, 22 июл – РИА Новости. Волгоградца, подозреваемого в дискредитации российской армии, заключили под стражу до 20 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, бывший доцент Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко задержан по подозрению в дискредитации российской армии. По данным главного управления МВД России по региону, в сентябре 2025 года он на администрируемых им интернет-ресурсах разместил видеоматериалы, дискредитирующие российские Вооруженные силы.
"Постановлением Центрального районного суда города Волгограда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.