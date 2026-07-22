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На Солнце произошла самая сильная за две недели вспышка - РИА Новости, 22.07.2026
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Наука
 
11:07 22.07.2026
На Солнце произошла самая сильная за две недели вспышка

На Солнце произошла самая сильная с 7 июля вспышка

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самая сильная за две недели солнечная вспышка зарегистрирована в среду около 09:35 по московскому времени.
  • За последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек, тогда как три дня назад их было 1–2 в сутки.
  • Ученые отмечают высокие вероятности развития магнитных бурь слабого и среднего уровня, но глобальный уровень солнечной активности на данный момент оценивается как низкий.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Самая сильная за две недели солнечная вспышка зарегистрирована в среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Самая сильная солнечная вспышка с 7 июля, то есть более чем за две недели, зарегистрирована около часа назад, в 09.35 по московскому времени. Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
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По данным ученых, за последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек, тогда как три дня назад средний темп составлял 1–2 события в сутки.
"Вспышки регистрируются в так называемых геоэффективных солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю, но прямой угрозы пока не создали. Основным фактором космической погоды продолжает оставаться крупная корональная дыра, наблюдающаяся на звезде в данный момент", - объяснили в лаборатории.
Ученые отметили, что в этой связи сохраняются высокие вероятности развития магнитных бурь слабого и среднего уровня, так как геомагнитные индексы уже повышены, но пока находятся ниже порога магнитных бурь. "Считается, что рост числа вспышек продолжится. В течение суток-двух возможен выход на события уровня X2, - добавили они.
В лаборатории подчеркнули, что всплеск активности пока рассматривается как локальный, связанный со случайным возникновением изолированной крупной группы солнечных пятен (в каталоге ей присвоен номер 4493). Глобальный уровень солнечной активности на данный момент оценивается как низкий.
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