На Солнце произошла самая сильная за две недели вспышка

Краткий пересказ от РИА ИИ Самая сильная за две недели солнечная вспышка зарегистрирована в среду около 09:35 по московскому времени.

За последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек, тогда как три дня назад их было 1–2 в сутки.

Ученые отмечают высокие вероятности развития магнитных бурь слабого и среднего уровня, но глобальный уровень солнечной активности на данный момент оценивается как низкий.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Самая сильная за две недели солнечная вспышка зарегистрирована в среду, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Самая сильная солнечная вспышка с 7 июля, то есть более чем за две недели, зарегистрирована около часа назад, в 09.35 по московскому времени. Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки", - говорится в Telegram-канале лаборатории.

По данным ученых, за последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек, тогда как три дня назад средний темп составлял 1–2 события в сутки.

"Вспышки регистрируются в так называемых геоэффективных солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю , но прямой угрозы пока не создали. Основным фактором космической погоды продолжает оставаться крупная корональная дыра, наблюдающаяся на звезде в данный момент", - объяснили в лаборатории.

Ученые отметили, что в этой связи сохраняются высокие вероятности развития магнитных бурь слабого и среднего уровня, так как геомагнитные индексы уже повышены, но пока находятся ниже порога магнитных бурь. "Считается, что рост числа вспышек продолжится. В течение суток-двух возможен выход на события уровня X2, - добавили они.