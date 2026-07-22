Каллас сообщила о досмотре танкера MV South Star силами IRINI

Краткий пересказ от РИА ИИ Силы операции EUNAVFOR MED IRINI поднялись на борт нефтяного танкера MV South Star для проверки.

Танкер MV South Star подозревается в плавании под ложным флагом в нарушение международного морского права.

БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Силы военно-морской операции Евросоюза EUNAVFOR MED IRINI в понедельник поднялись на борт нефтяного танкера MV South Star для проверки права судна ходить под заявленным флагом, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

соцсети X. "Нефтяной танкер MV South Star, подозреваемый в плавании под ложным флагом в нарушение международного морского права, 20 июля был досмотрен силами операции EUNAVFOR MED IRINI для проверки флага", - написала Каллас

При этом глава евродипломатии не уточнила, в каком именно районе был проведен досмотр, военнослужащие какой страны поднимались на борт танкера и к каким результатам привела проверка его флага. Она также не сообщила, было ли судно задержано либо продолжило движение.

Каллас также сообщила, что страны ЕС на этой неделе разрешили другой морской миссии ЕС - EUNAVFOR ATALANTA - проводить аналогичные высадки на суда, подозреваемые в использовании якобы ложного флага.

Операция EUNAVFOR MED IRINI действует в Средиземном море, преимущественно в его южной и центральной части. Она была запущена в 2020 году для контроля выполнения оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии и использует морские, воздушные и спутниковые средства наблюдения.