Рейтинг@Mail.ru
Каллас сообщила о досмотре танкера MV South Star силами IRINI - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 22.07.2026 (обновлено: 18:14 22.07.2026)
Каллас сообщила о досмотре танкера MV South Star силами IRINI

Каллас сообщила о досмотре танкера MV South Star силами миссии Евросоюза IRINI

© Фото : @kajakallasЗадержание танкера South Star в Средиземном море
Задержание танкера South Star в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : @kajakallas
Задержание танкера South Star в Средиземном море
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы операции EUNAVFOR MED IRINI поднялись на борт нефтяного танкера MV South Star для проверки.
  • Танкер MV South Star подозревается в плавании под ложным флагом в нарушение международного морского права.
БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Силы военно-морской операции Евросоюза EUNAVFOR MED IRINI в понедельник поднялись на борт нефтяного танкера MV South Star для проверки права судна ходить под заявленным флагом, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Нефтяной танкер MV South Star, подозреваемый в плавании под ложным флагом в нарушение международного морского права, 20 июля был досмотрен силами операции EUNAVFOR MED IRINI для проверки флага", - написала Каллас в соцсети X.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Захарова прокомментировала атаки Киева на танкеры у терминала КТК
20 июля, 16:53
При этом глава евродипломатии не уточнила, в каком именно районе был проведен досмотр, военнослужащие какой страны поднимались на борт танкера и к каким результатам привела проверка его флага. Она также не сообщила, было ли судно задержано либо продолжило движение.
Каллас также сообщила, что страны ЕС на этой неделе разрешили другой морской миссии ЕС - EUNAVFOR ATALANTA - проводить аналогичные высадки на суда, подозреваемые в использовании якобы ложного флага.
Операция EUNAVFOR MED IRINI действует в Средиземном море, преимущественно в его южной и центральной части. Она была запущена в 2020 году для контроля выполнения оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии и использует морские, воздушные и спутниковые средства наблюдения.
Операция ATALANTA действует у Африканского Рога, в Аденском заливе и западной части Индийского океана. Она была запущена в 2008 году для противодействия пиратству, защиты судов Всемирной продовольственной программы и обеспечения безопасности судоходства у берегов Сомали.
Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Французские ВМС задержали танкер, якобы следовавший из России
1 июня, 08:39
 
В миреСредиземное мореЛивияАденский заливКайя КалласЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала