Сидорова назвала поход ВФЛА в CAS единственно верным шагом для возвращения

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"Перспективу апелляции мне сложно оценить, потому что не знаю, происходит ли все это вообще в правовом поле и какие аргументы есть у другой стороны. Естественно, в других федерациях поддержали решение МОК, но там руководители были не против этого, а тут совсем другая ситуация, поэтому не могу спрогнозировать, каким будет исход", - сказала Сидорова.