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Сидорова назвала поход ВФЛА в CAS единственно верным шагом для возвращения - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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17:32 22.07.2026 (обновлено: 17:42 22.07.2026)
Сидорова назвала поход ВФЛА в CAS единственно верным шагом для возвращения

Сидорова: поход ВФЛА в CAS против World Athletics стал единственно верный шагом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнжелика Сидорова
Анжелика Сидорова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анжелика Сидорова предположила, что отсутствие российских спортсменов могло привести к снижению уровня международных соревнований в отдельных дисциплинах легкой атлетики.
  • World Athletics заявила, что пока не намерена следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.
  • ВФЛА подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова в разговоре с РИА Новости предположила, что отсутствие российских спортсменов могло привести к снижению уровня международных соревнований в отдельных дисциплинах легкой атлетики.
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"Какие-то отдельные виды, наверное, падают в уровне без наших спортсменов. Другое дело, что если бы наши ребята ездили туда чаще, результаты были бы совсем другими", - резюмировала Сидорова.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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"Перспективу апелляции мне сложно оценить, потому что не знаю, происходит ли все это вообще в правовом поле и какие аргументы есть у другой стороны. Естественно, в других федерациях поддержали решение МОК, но там руководители были не против этого, а тут совсем другая ситуация, поэтому не могу спрогнозировать, каким будет исход", - сказала Сидорова.
Себастьян Коу занимает пост президента World Athletics с 2015 года (тогда организация носила название Международная ассоциация легкоатлетических федераций - прим. ред.). В 2023-м он был переизбран на третий и последний четырехлетний срок. Британец покинет пост главы организации в 2027 году.
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"Как будто бы стоит дождаться (ухода Коу), но неизвестно, кто его сменит. Но хуже уже, конечно, невозможно. Апелляция - правильный шаг, потому что всем очевидно, что там на диалог идти не собираются и что это единственно верный ход со стороны ВФЛА", - отметила собеседница агентства.
World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, сохранивших полное отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.
Ирина Привалова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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Вчера, 17:06
 
Анжелика СидороваСебастьян КоуМеждународный олимпийский комитет (МОК)Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
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