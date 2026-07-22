Анохин: на Смоленщине отметили День многодетной семьи

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Первый областной День многодетной семьи отметили в Смоленской области, его центральным событием стал фестиваль "Семья в сердце Молодежной столицы", сообщил губернатор региона Василий Анохин.

В праздничных мероприятиях приняли участие не только многодетные семьи, но и молодые, студенческие семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, жители и гости города. Фестиваль объединил семьи из разных уголков России: от Санкт-Петербурга до Тывы, от Москвы до самых отдаленных сел Смоленской области.

По словам Анохина, фестиваль "Семья в сердце Молодежной столицы" продолжает главную идею проекта "Смоленск – Молодежная столица России-2026". Для гостей подготовили 28 площадок, объединенных общими тематиками – "ключами". На "Ключе к творчеству" дети и взрослые рисовали, создавали поделки, знакомились с народными ремеслами. "Ключ к спорту" заинтересовал участников активными играми, соревнованиями и веселыми эстафетами. На площадке "Ключ к развлечению" гостей ждали ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, игровые программы и яркие фотозоны. На "Ключе к медицине" специалисты провели мастер‑классы по первой помощи. Здесь же работали площадки, посвященные природе, науке, гастрономии и многим другим.

На Массовом поле прошла концертная программа с участием творческих коллективов. Гостей угощали бесплатным мороженым и сладкой ватой. Работали контактный зоопарк и кинологический клуб.