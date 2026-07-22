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Анохин: на Смоленщине отметили День многодетной семьи - РИА Новости, 22.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
14:29 22.07.2026
Анохин: на Смоленщине отметили День многодетной семьи

Анохин: в Смоленской области отметили региональный День многодетной семьи

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Первый областной День многодетной семьи отметили в Смоленской области, его центральным событием стал фестиваль "Семья в сердце Молодежной столицы", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
В праздничных мероприятиях приняли участие не только многодетные семьи, но и молодые, студенческие семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, жители и гости города. Фестиваль объединил семьи из разных уголков России: от Санкт-Петербурга до Тывы, от Москвы до самых отдаленных сел Смоленской области.
По словам Анохина, фестиваль "Семья в сердце Молодежной столицы" продолжает главную идею проекта "Смоленск – Молодежная столица России-2026". Для гостей подготовили 28 площадок, объединенных общими тематиками – "ключами". На "Ключе к творчеству" дети и взрослые рисовали, создавали поделки, знакомились с народными ремеслами. "Ключ к спорту" заинтересовал участников активными играми, соревнованиями и веселыми эстафетами. На площадке "Ключ к развлечению" гостей ждали ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, игровые программы и яркие фотозоны. На "Ключе к медицине" специалисты провели мастер‑классы по первой помощи. Здесь же работали площадки, посвященные природе, науке, гастрономии и многим другим.
На Массовом поле прошла концертная программа с участием творческих коллективов. Гостей угощали бесплатным мороженым и сладкой ватой. Работали контактный зоопарк и кинологический клуб.
"Поддержка семей, создание условий для воспитания детей – одно из главных направлений нашей работы. Убежден, что День многодетной семьи станет ежегодной традицией и будет объединять еще больше людей вокруг главного – любви к семье", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
 
Смоленская областьВасилий АнохинСемьяДетиСмоленск
 
 
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