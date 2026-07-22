Саперы "Центра" за пять часов расчистили маршрут для штурмовиков

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"Перед выдвижением штурмовой мотогруппы саперное подразделение в течение примерно пяти часов обследовало маршрут движения и обезвредило более 20 самодельных взрывных устройств. После этого штурмовые группы смогли продолжить выполнение поставленной задачи", — рассказал Волков.