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Саперы "Центра" за пять часов расчистили маршрут для штурмовиков - РИА Новости, 22.07.2026
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21:26 22.07.2026
Саперы "Центра" за пять часов расчистили маршрут для штурмовиков

РИА Новости: саперы "Центра" за пять часов обезвредили 20 взрывных устройств ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСаперы одной из инженерных бригад ВС РФ
Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саперы группировки "Центр" ВС РФ расчистили маршрут для штурмовиков в Днепропетровской области.
  • Саперное подразделение обезвредило более 20 самодельных взрывных устройств за пять часов.
  • Украинские подразделения активно применяют самодельные взрывные устройства, используя различные способы их маскировки.
ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Саперы группировки "Центр" ВС РФ за пять часов расчистили маршрут для штурмовиков, обезвредив более 20 самодельных взрывных устройств в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости командир роты Александр Волков.
По словам командира, инженерная разведка проводилась перед заходом мотогруппы штурмовиков.
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"Перед выдвижением штурмовой мотогруппы саперное подразделение в течение примерно пяти часов обследовало маршрут движения и обезвредило более 20 самодельных взрывных устройств. После этого штурмовые группы смогли продолжить выполнение поставленной задачи", — рассказал Волков.
Собеседник агентства также отметил, что украинские подразделения активно применяют самодельные взрывные устройства, используя различные способы их маскировки.
По словам Волкова, такие устройства могут быть замаскированы под предметы, встречающиеся на местности, включая куски древесины и бытовые предметы, а также скрыты с использованием растительности. Он подчеркнул, что подобная маскировка осложняет их обнаружение, однако саперные подразделения продолжают выполнять задачи по инженерной разведке и разминированию маршрутов с целью снижения рисков для личного состава.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьАлександр Волков (боец)Вооруженные силы РФ
 
 
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