Сапер рассказал, какие предметы минируют ВСУ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские военные минируют не только бытовые предметы, но даже продукты питания, чтобы создавать угрозу для мирных граждан даже в повседневной жизни, заявил РИА Новости сапер Московского военного округа с позывным Турист.

"Противник начал минировать не только то, что может привлечь внимание мирных граждан, - кошельки, деньги, техника, а даже ту же еду, на которую можно нечаянно наступить и получить травму или по незнанию взять в руки. Это существенно усложняет работу саперов, так как любой предмет, кажущийся безобидным, может представлять смертельную опасность для него и мирного жителя", - сказал РИА Новости сапер.