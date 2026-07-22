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Сапер рассказал, какие предметы минируют ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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08:14 22.07.2026 (обновлено: 08:15 22.07.2026)
Сапер рассказал, какие предметы минируют ВСУ

Сапер: ВСУ минируют не только бытовые предметы, но и продукты питания

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные минируют не только бытовые предметы, но и продукты питания, заявил сапер Московского военного округа с позывным Турист.
  • Минирование повседневных предметов существенно усложняет работу саперов, так как любой безобидный на вид предмет может представлять смертельную опасность.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские военные минируют не только бытовые предметы, но даже продукты питания, чтобы создавать угрозу для мирных граждан даже в повседневной жизни, заявил РИА Новости сапер Московского военного округа с позывным Турист.
По словам военнослужащего, ВСУ могут заминировать не только то, что привлечет внимание человека, - например, технику или оборудование, - но и вещи, которые люди могут подобрать в быту, не зная об опасности.
"Противник начал минировать не только то, что может привлечь внимание мирных граждан, - кошельки, деньги, техника, а даже ту же еду, на которую можно нечаянно наступить и получить травму или по незнанию взять в руки. Это существенно усложняет работу саперов, так как любой предмет, кажущийся безобидным, может представлять смертельную опасность для него и мирного жителя", - сказал РИА Новости сапер.
Ранее российские военные неоднократно сообщали о минировании ВСУ продуктов питания и бытовых предметов. Так, по данным РИА Новости, украинские формирования маскировали взрывные устройства под упаковки из-под молока, шоколадные батончики, детские игрушки, пачки сигарет и банки из-под энергетиков. В Днепропетровской области боевики минировали даже упаковки молока, которые срабатывали от движения. Кроме того, зафиксированы случаи минирования тел погибших военнослужащих ВСУ.
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