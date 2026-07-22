Салиба выбыл на длительный период из-за травмы спины

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"В результате всестороннего обследования был сделан вывод, что хирургическое вмешательство не рекомендуется, но Вильяму следует начать программу контролируемого восстановления. Реабилитация Вильяма начнется немедленно. Ожидается, что он будет недоступен для тренировок в течение длительного периода времени", - говорится в сообщении клуба.