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Салиба выбыл на длительный период из-за травмы спины - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
23:55 22.07.2026
Салиба выбыл на длительный период из-за травмы спины

Футболист "Арсенала" Салиба пропустит длительный период из-за травмы спины

© пресс-служба клуба "Арсенал"Защитник "Арсенала" Вильям Салиба
Защитник Арсенала Вильям Салиба - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© пресс-служба клуба "Арсенал"
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский защитник Вильям Салиба выступал на чемпионате мира по футболу с переломом позвоночника.
  • Медицинское обследование показало, что хирургическое вмешательство не рекомендуется, и Салиба должен начать программу контролируемого восстановления.
  • Ожидается, что Салиба будет недоступен для тренировок в течение длительного периода времени.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выступавший на чемпионате мира с травмой спины французский защитник Вильям Салиба будет недоступен для тренировок в течение длительного периода времени, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба "Арсенал".
Ранее СМИ сообщили, что Салиба выступал на чемпионате мира по футболу с переломом позвоночника. Отмечалось, что футболист получил травму примерно за два месяца до начала турнира в одном из матчей чемпионата Англии. На мировом первенстве Салиба принимал обезболивающие препараты, получал инъекции и ежедневно проходил специальные процедуры под наблюдением медицинского штаба сборной Франции.
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"В результате всестороннего обследования был сделан вывод, что хирургическое вмешательство не рекомендуется, но Вильяму следует начать программу контролируемого восстановления. Реабилитация Вильяма начнется немедленно. Ожидается, что он будет недоступен для тренировок в течение длительного периода времени", - говорится в сообщении клуба.
Салиба 25 лет. На чемпионате мира он вышел в стартовом составе в шести матчах сборной Франции из восьми. По итогам клубного сезона защитник вместе с "Арсеналом" стал чемпионом Англии и дошел до финала Лиги чемпионов.
Вильям Салиба - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Футболист Салиба играл на чемпионате мира с переломом позвоночника
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