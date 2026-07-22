Лазарев и Костылева заявлены на этап юниорского Гран-при в Китае

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Победитель чемпионата России и Финала национального Гран-при прошлого сезона среди юниоров Лев Лазарев и двукратная чемпионка России среди юниорок Елена Костылева вошли в заявку на первый этап Гран-при по фигурному катанию в Китае среди юниоров.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.