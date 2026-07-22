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Лазарев и Костылева заявлены на этап юниорского Гран-при в Китае - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:46 22.07.2026
Лазарев и Костылева заявлены на этап юниорского Гран-при в Китае

Россияне Лазарев и Костылева заявлены на этап юниорского Гран-при в Китае

© РИА Новости / Александр ВильфФигуристы Елена Костылева и Лев Лазарев
Фигуристы Елена Костылева и Лев Лазарев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Фигуристы Елена Костылева и Лев Лазарев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лев Лазарев и Елена Костылева вошли в заявку на первый этап Гран-при по фигурному катанию в Китае среди юниоров.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Победитель чемпионата России и Финала национального Гран-при прошлого сезона среди юниоров Лев Лазарев и двукратная чемпионка России среди юниорок Елена Костылева вошли в заявку на первый этап Гран-при по фигурному катанию в Китае среди юниоров.
Соревнования пройдут с 20 по 22 августа в Сиане. В танцах на льду выступят чемпионы России среди юниоров Мария Фефелова и Артем Валов.
В заявку в качестве запасных спортсменов вошли двукратный чемпион России среди юниоров фигурист Арсений Федотов, победительница Финала Гран-при России София Дзепка, бронзовый призер юниорского чемпионата страны Виктория Стрельцова.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
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Фигурное катаниеЛев ЛазаревЕлена Костылева (фигурное катание)СпортРоссияКитай
 
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