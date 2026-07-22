РФС опроверг слухи о запрете на регистрацию игроков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента РФС заявил, что рисков массового трансферного запрета для отечественных клубов со стороны ФИФА нет.
- Трансферные ограничения на грозненский "Ахмат" были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин запрета.
- Трансферные запреты в системе ФИФА — это всегда точечная мера, и процедура комплаенса является индивидуальной для каждого клуба.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) заявил, что вопреки слухам рисков массового трансферного запрета для отечественных клубов со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) нет.
Ранее ФИФА сообщила о наложении бана на грозненский "Ахмат". Трансферные ограничения на команду Российской премьер-лиги (РПЛ) были наложены 14 июля и будут сняты после устранения причин запрета, которые не уточняются. После этого журналист Иван Карпов в авторском Telegram-канале сообщил, что после дела "Ахмата" трансферный запрет грозит остальным клубам РПЛ, а также командам Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По его данным, в 2022 году ФИФА создала во Франции клиринговую компанию для проводки платежей от клубов, но "Ахмат" неоднократно получал отказ.
"В связи с появившейся информацией о возможных массовых запретах на регистрацию игроков для российских клубов нужно пояснить, как на самом деле работает механизм ФИФА и почему системных рисков для нашего чемпионата нет. Во-первых, клубам не нужно открывать счета в Европе. Распространено заблуждение, что клубам нужно открывать собственные счета во французском клиринговом центре или банках ЕС, и именно из-за невозможности это сделать возникают проблемы. Но это не так. Согласно регламенту клирингового центра ФИФА (далее – регламент), клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Никто не требует от клубов РПЛ и ФНЛ открывать счета во Франции. При этом в России есть случаи успешного прохождения процедуры комплаенса и проведения транзакций с участием клирингового центра ФИФА", - сказал Дьяков, слова которого журналистам предоставила пресс-служба РФС.
"Во-вторых, никакого "массового бана" не существует. Трансферные запреты в системе ФИФА - это всегда точечная мера. Процедура комплаенса является индивидуальной и проходится каждым клубом отдельно. По каждому клубу клиринговый центр ФИФА принимает отдельное решение. Регламент не предусматривает "коллективной ответственности" - проблемы одного клуба никак не распространяются на другие клубы", - отметил он.
Представитель РФС отметил, что "трансферное окно в России работает в штатном режиме до 10 сентября включительно". "Никакой угрозы "заморозки составов" для всего российского футбола нет", - резюмировал Дьяков.
Сборная России осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА
20 июля, 11:55