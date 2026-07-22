РФС опроверг слухи о запрете на регистрацию игроков

"В связи с появившейся информацией о возможных массовых запретах на регистрацию игроков для российских клубов нужно пояснить, как на самом деле работает механизм ФИФА и почему системных рисков для нашего чемпионата нет. Во-первых, клубам не нужно открывать счета в Европе. Распространено заблуждение, что клубам нужно открывать собственные счета во французском клиринговом центре или банках ЕС, и именно из-за невозможности это сделать возникают проблемы. Но это не так. Согласно регламенту клирингового центра ФИФА (далее – регламент), клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Никто не требует от клубов РПЛ и ФНЛ открывать счета во Франции. При этом в России есть случаи успешного прохождения процедуры комплаенса и проведения транзакций с участием клирингового центра ФИФА", - сказал Дьяков, слова которого журналистам предоставила пресс-служба РФС.