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Путин поздравил Эйфмана с юбилеем - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:09 22.07.2026 (обновлено: 11:16 22.07.2026)
Путин поздравил Эйфмана с юбилеем

Путин поздравил Эйфмана с юбилеем и назвал его выдающимся балетмейстером

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБорис Эйфман
Борис Эйфман - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Борис Эйфман . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Эйфмана с 80-летним юбилеем.
  • В телеграмме отмечено, что Эйфман считается выдающимся балетмейстером в России и за ее пределами.
  • Президент пожелал артисту здоровья и успехов, а его театру — процветания.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана с юбилеем, подчеркнув, что в РФ и за ее пределами артист считается выдающимся балетмейстером, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем... В России и далеко за ее пределами Вас знают как выдающегося балетмейстера, достойного представителя отечественной хореографической школы", - говорится в тексте телеграммы.
По словам главы государства, насыщенный профессиональный путь Эйфмана – яркий пример подвижнического, беззаветного служения избранному делу. Неиссякаемая творческая энергия, смелость идей позволили ему создать свой театр, в котором царит дух свободы и новаторства, вдохновенно трудятся талантливые артисты, режиссеры, художники.
Президент также пожелал артисту доброго здоровья и успехов, а его любимому детищу – процветания.
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КультураРоссияВладимир ПутинБорис Эйфман
 
 
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