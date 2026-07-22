Путин поздравил Эйфмана с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Эйфмана с 80-летним юбилеем.

В телеграмме отмечено, что Эйфман считается выдающимся балетмейстером в России и за ее пределами.

Президент пожелал артисту здоровья и успехов, а его театру — процветания.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана с юбилеем, подчеркнув, что в РФ и за ее пределами артист считается выдающимся балетмейстером, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем... В России и далеко за ее пределами Вас знают как выдающегося балетмейстера, достойного представителя отечественной хореографической школы", - говорится в тексте телеграммы.

По словам главы государства, насыщенный профессиональный путь Эйфмана – яркий пример подвижнического, беззаветного служения избранному делу. Неиссякаемая творческая энергия, смелость идей позволили ему создать свой театр, в котором царит дух свободы и новаторства, вдохновенно трудятся талантливые артисты, режиссеры, художники.