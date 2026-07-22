"Без России скуднеют": Привалова ждет победу ВФЛА в суде с World Athletics

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Привалова, олимпийская чемпионка и член исполкома ВФЛА, с оптимизмом оценивает шансы Всероссийской федерации легкой атлетики в Спортивном арбитражном суде (CAS) в споре со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics).
- Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как World Athletics заявила, что пока не намерена следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.
- World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, сохранивших полное отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова в разговоре с РИА Новости заявила, что с оптимизмом оценивает шансы организации в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics).
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Я по натуре оптимист и верю в законность. Подали апелляцию - пришло время. Думаю, что наш председатель (Петр Фрадков - прим. ред.) очень хорошо все обдумал. Это выверенное решение", - сказала Привалова.
"С одной стороны (международные старты без наших атлетов) скуднеют, а с другой стороны никто не отбирает награды. Может быть, другим странам невыгодно наше возвращение. Так есть свои герои, свои чемпионы, а с нами их будет меньше", - отметила собеседница агентства.
World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, сохранивших полное отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.