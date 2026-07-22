Краткий пересказ от РИА ИИ Привалова, олимпийская чемпионка и член исполкома ВФЛА, с оптимизмом оценивает шансы Всероссийской федерации легкой атлетики в Спортивном арбитражном суде (CAS) в споре со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics).

Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как World Athletics заявила, что пока не намерена следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.

World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, сохранивших полное отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова в разговоре с РИА Новости заявила, что с оптимизмом оценивает шансы организации в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics).

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Я по натуре оптимист и верю в законность. Подали апелляцию - пришло время. Думаю, что наш председатель (Петр Фрадков - прим. ред.) очень хорошо все обдумал. Это выверенное решение", - сказала Привалова.

"С одной стороны (международные старты без наших атлетов) скуднеют, а с другой стороны никто не отбирает награды. Может быть, другим странам невыгодно наше возвращение. Так есть свои герои, свои чемпионы, а с нами их будет меньше", - отметила собеседница агентства.