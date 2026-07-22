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Глава Федерации футбола Кюрасао покинул пост из-за рака простаты - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
00:53 22.07.2026
Глава Федерации футбола Кюрасао покинул пост из-за рака простаты

Глава Федерации футбола Кюрасао Мартина покинул пост из-за рака простаты

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Федерации футбола Кюрасао Гильберт Мартина ушел в отставку из-за выявления у него рака предстательной железы.
  • Заболевание было обнаружено на ранней стадии во время планового медицинского обследования.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент Федерации футбола Кюрасао Гильберт Мартина ушел в отставку после выявления у него рака предстательной железы, сообщается на странице организации в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Заболевание было обнаружено на ранней стадии во время планового медицинского обследования. В федерации отметили, что Мартина не сообщал о диагнозе во время чемпионата мира, чтобы не отвлекать внимание от выступления сборной Кюрасао на турнире.
"Я очень благодарен всем членам федерации за доверие, оказанное мне как президенту. Для меня было честью занимать этот пост, работая с полной самоотдачей и преданностью делу. Однако сейчас мое здоровье должно быть на первом месте, поэтому я намерен полностью сосредоточиться на лечении и восстановлении", - сказал Мартина.
Мартина был избран президентом федерации в апреле 2025 года. При нем сборная Кюрасао под руководством бывшего главного тренера петербургского "Зенита" и команды России Дика Адвоката впервые вышла на чемпионат мира. Сборная завершила выступление на групповом этапе, набрав одно очко. Единственный мяч на турнире команда забила в ворота сборной Германии (1:7).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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