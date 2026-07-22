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Посол России во Франции может стать сенатором от Тверской области - РИА Новости, 22.07.2026
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15:29 22.07.2026
Посол России во Франции может стать сенатором от Тверской области

РИА Новости: Мешков вошел в тройку кандидатов в сенаторы от Тверской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алексей Мешков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России во Франции Алексей Мешков вошел в тройку кандидатов в Совет Федерации от Тверской области.
  • В случае победы кандидата в губернаторы Тверской области на выборах один из представленной им тройки станет сенатором от исполнительной власти региона.
КУРСК, 22 июл – РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков вошел в тройку кандидатов в Совет Федерации от Тверской области, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
Ранее врио главы региона Виталий Королев сообщал, что подал в избирательную комиссию все необходимые документы для регистрации кандидатом на должность губернатора Тверской области.
«
"Вместе с документами на регистрацию кандидат на должность губернатора Тверской области представляет предложения по трем кандидатурам на должность сенаторов. Мешков Алексей Юрьевич есть среди этих трех кандидатур", – сказали в избиркоме.
В случае победы кандидата в губернаторы на выборах, один из представленной им тройки станет сенатором от исполнительной власти Тверской области.
Мешков с октября 2017 года является послом РФ во Французской Республике и княжестве Монако по совместительству.
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ПолитикаРоссияФранцияМонакоАлексей МешковВиталий КоролевСовет Федерации РФ
 
 
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