Петросян завершит карьеру? Лучшая фигуристка России на грани

Аделия Петросян завершает карьеру? Звучит пугающе, потому что одна из знаковых российских фигуристок последних десятилетий явно не реализовала свой талант, но в ее карьере все же наступил критический момент. РИА Новости рассказывает, что мы потеряем, если трехкратная чемпионка России после ухода от Этери Тутберидзе простится еще и со спортом.

Почему Петросян так важна для России?

Прежде всего эта неопределенность Петросян сказывается на сборной России. Если бы международное отстранение сохранили, решение поставить спортивную жизнь на паузу выглядело бы логичным. Судя по тому, что фигуристка обучается в ГИТИСе, образование не является для нее формальной процедурой – и уже одного только этого было бы достаточно для переключения фокуса внимания. Не говоря уже про тяготы восстановления после олимпийского сезона и сопутствующие травмы.

Однако допуск к мировым стартам – это уже мощнейший мотивационный стимул. А для российской команды – повод для мобилизации ресурсов. Учитывая, что за последние четыре года хоть какую-то международку видели только два наших спортсмена – Аделия и Петр Гуменник – надежды должны, по идее, возлагаться на них.

Особенно это важно в контексте гипотетических взрослых Гран-при этого сезона. Там много факторов, но бывает, что кто-то из заявленных участников снимается и на замену теоретически может попасть кто-то из наших. Тогда наибольшие шансы имеют как раз Петр и Аделия – за счет международного рейтинга (у всех остальных российских фигуристов нет и этого) и релевантного опыта.

С чемпионатами мира и Европы тоже не все так однозначно. С одной стороны, правила выдачи нейтрального статуса серьезно упростили по сравнению с олимпийским сезоном, и проблем с ним не ожидается почти ни у кого. С другой, никогда нельзя быть уверенным наверняка – и тут Петросян даже в роли ближайшего резерва имеет для федерации колоссальную ценность. Ее знают судьи, она уже прошла через период пубертата и ей уже выдали заветный статус – первой среди всех действующих лидеров.

Не говоря уже о том, что Аделия имела все шансы сохранить за собой лидерство – при условии полноценной предсезонной подготовки. Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова, которая еще до нынешнего межсезонья казалась едва ли не самым явным претендентом на золото, выйдет на лед после травмы бедра лишь к середине осени и не факт, что в принципе сможет побороться за единственную квоту.

А кто вместе Аделии?

Две другие кандидатки – Камила Валиева и Александра Трусова – выйдут в сезон после длительного перерыва, и трудно предсказать, каким окажется их возвращение. Талантливая София Дзепка появится на взрослых стартах, но можно ли сходу делать на нее ставку? Остаются девушки, которых Аделия уже обыгрывала – Мария Захарова, экс-коллега по тренировочной группе Дарья Садкова и так далее.

Есть ощущение, что победа Аделии на будущем чемпионате России не была бы чем-то фантастическим. Задача кратно усложняется по сравнению с прошлым сезоном, но она все еще решаема. А далее – главные международные старты сезона, задача на которых – вернуть нам максимальное количество квот на предстоящий год. Для этого необходимо занять первое или второе место на мировом первенстве, и Петросян имела бы довольно высокие шансы с этим справиться. Ну а если бы что-то пошло не так – для получения двух квот нужно попасть в топ-10. Уж это точно возможно.

А теперь – вопросы без ответов. С одной стороны, Аделия никак не комментировала свои ближайшие соревновательные планы. С другой, уход из команды Этери Тутберидзе в самый разгар предсезонной подготовки (которая и до этого-то проходила в щадящем режиме) говорит о многом. По информации РИА Новости, спортсменка не намерена торопиться с выбором нового тренера и все еще может пропустить значительную часть сезона, параллельно выискивая наиболее подходящего кандидата.

Но даже если все срастется относительно быстро, на процесс набора формы, постановку и накатку новых программ и притирку к новому тренеру уйдет время. А до чемпионата России, страшно подумать, остается не так уж много – чуть больше четырех месяцев.