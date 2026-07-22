Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В метро Петербурга рассказали, как выявили пособника украинских спецслужб

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге работники службы транспортной безопасности метро обнаружили у подозрительного молодого человека опасный предмет.

ЦОС ФСБ сообщил о пресечении деятельности гражданина России, передававшего разведданные украинским спецслужбам и планировавшего использовать самодельное взрывное устройство.

Задержанный имел при себе самодельную взрывчатку, замаскированную под GPS-трекер.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Работники службы транспортной безопасности метро Санкт-Петербурга в пассажиропотоке заметили подозрительного молодого человека, у которого при досмотре нашли опасный предмет, мужчина отказался пособником украинских спецслужб, сообщил ГУП "Петербургский метрополитен".

В среду центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность гражданина России, передававшего украинским спецслужбам разведданные о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса и планировавшего забрать из схрона самодельное взрывное устройство для его последующей закладки под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК.

ЦОС ФСБ России опубликовал видео задержания в метро Петербурга этого человека, у которого в рюкзаке была самодельная взрывчатка, замаскированная под GPS-трекер.

"Работники службы транспортной безопасности Петербургского метрополитена в процессе проведения досмотровых мероприятий в пассажиропотоке выявили подозрительного гражданина, который был приглашен на досмотр. В процессе досмотра инспекторы обнаружили подозрительный предмет", - говорится в сообщении.

Багаж пассажира, по информации метрополитена, был заблокирован, на место вызвали взрывотехников и сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что молодого человека передали правоохранителям для дальнейшего установления личности и проверки.