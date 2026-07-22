В Петербурге при пожаре в квартире погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге в Кировском районе произошел пожар в четырехкомнатной квартире.
- В результате пожара погибла женщина, двое пострадавших были госпитализированы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Женщина погибла, еще два человека пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС РФ.
Пожар, по данным ведомства, произошел в жилом доме в Кировском районе. В четырехкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров горела обстановка на площади 15 квадратных метров.
"В результате пожара погибла женщина, двое пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в 14.33 мск, в тушении участвовали три единицы техники МЧС и 15 пожарных.