В Павлограде прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Павлограде в Днепропетровской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Днепропетровской области.
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22 июня 2022, 17:18