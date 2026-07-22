В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности атаки БПЛА.
- Сообщение об опасности было опубликовано в канале губернатора на платформе «Макс».
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области", - проинформировал губернатор в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18