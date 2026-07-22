Минздрав отметил рост числа обращений из-за рубежа к онкологам из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пациенты из других стран все чаще обращаются в российские онкологические центры.
- Уровень конкретного медицинского центра, квалификация специалистов и доступность современных технологий важнее, чем страна лечения.
- В России доступны все основные направления современного противоопухолевого лечения.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пациенты из других стран все чаще обращаются в российские онкологические центры, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Сегодня говорить о том, что за границей лечат лучше просто потому, что это заграница – абсолютно некорректно. Мы видим это и по результатам лечения, и по тому, что в российские онкологические центры все чаще обращаются пациенты из других стран", - сказал Каприн.
Он добавил, что не стоит оценивать качество лечения рака по принципу "в какой стране лучше". В современной онкологии, по его словам, гораздо важнее уровень конкретного медицинского центра, квалификация специалистов и доступность современных технологий.
"За последние годы российская онкологическая служба сделала очень серьезный шаг вперед. Сегодня нашим пациентам доступны все основные направления современного противоопухолевого лечения: высокотехнологичная хирургия, роботические операции, современные методы лучевой терапии, включая протонную терапию, таргетная и иммунная терапия, радионуклидное лечение, клеточные технологии", - заключил Каприн.