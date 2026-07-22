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В Омске появится мурал в честь хоккеиста Блинова - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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14:38 22.07.2026 (обновлено: 14:40 22.07.2026)
В Омске появится мурал в честь хоккеиста Блинова

В Омске появится мурал в честь легендарного хоккеиста Блинова

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На фасаде Дома физкультурника в Омске появится мурал, посвященный легендарному хоккеисту Виктору Блинову.
  • Автором мурала стал художник Эдвин Франк.
  • Арт-объект призван вдохновлять юных омичей и напоминать о богатом спортивном наследии города.
ОМСК, 22 июл - РИА Новости. Мурал, посвященный легендарному хоккеисту Виктору Блинову, появится на фасаде Дома физкультурника в Омске, сообщило омское региональное отделение спортивного общества "Динамо".
Омске на фасаде Дома физкультурника стадиона "Динамо" вскоре появится мурал, посвященный легендарному хоккеисту Виктору Блинову. Мурал станет данью уважения спортсмену, начинавшему свой путь на омском стадионе "Динамо" и впоследствии ставшему олимпийским чемпионом 1968 года, чемпионом мира и Европы", - говорится на странице отделения в соцсети "ВКонтакте".
В сообщении уточняется, что автором работы стал художник Эдвин Франк, ранее уже создавший различные муралы в Омске. Художник начал работать над муралом во вторник. Блинов будет изображен в классической форме сборной СССР с клюшкой на льду.
В отделении отметили, что арт-объект призван вдохновлять юных омичей и напоминать о богатом спортивном наследии города.
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