Чему учить инженеров завтра? Ректор вуза рассказал о вызовах в экономике

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Донской государственный технический университет ( Донской государственный технический университет ( ДГТУ ) готовит специалистов по широкому спектру направлений, востребованных предприятиями Юга России. Каким образовательным направлениям вуз уделяет особое внимание? Как он повышает востребованность выпускников среди работодателей? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

— Бесарион Чохоевич, какие основные задачи сегодня решают вузы Юга России и в чем вы видите основные преимущества ДГТУ перед другими университетами региона?

— Главная задача университетов сегодня — готовить кадры и создавать технологии для развития страны. Для Юга России особое значение имеют продовольственная безопасность, сельскохозяйственное машиностроение, строительство и транспорт. Востребованы также робототехника, информационные технологии и новые материалы. Вуз должен видеть потребности экономики на несколько лет вперед и вместе с предприятиями находить решения для ключевых отраслей.

Преимущество ДГТУ заключается в его многопрофильности. Университет объединяет инженерные, естественно‑научные, медицинские, педагогические и гуманитарные направления. Это позволяет формировать междисциплинарные команды и вести проект от научной идеи до готового продукта.

ДГТУ участвует в программе "Приоритет‑2030" и федеральном проекте "Передовые инженерные школы". Университет координирует работу Межрегионального научно‑образовательного центра мирового уровня Юга России в Ростовской области. Мы тесно взаимодействуем с промышленными предприятиями и готовим специалистов под конкретные задачи региона и страны.

В июле 2026 года ДГТУ в четвертый раз провел Всероссийский форум "#ИнженерыРешают". Он объединил более 250 представителей 70 образовательных, научных и индустриальных организаций из 30 городов. Участники обсуждали, как довести технологическую разработку от идеи до внедрения. Форум стал площадкой для профессионального разговора о будущем инженерного образования и роли технических вузов в достижении технологического лидерства России.

Еще одно наше преимущество — развитие кампуса мирового уровня "ДОНТЕХ". Сейчас строятся два 26‑этажных общежития, физкультурно‑оздоровительный комплекс и учебно‑лабораторный корпус. Новые общежития рассчитаны почти на две тысячи мест. В июне мы заложили первую сваю 14‑этажного учебно‑лабораторного корпуса площадью около 28 тысяч квадратных метров. Кампус создается как комфортное пространство для учебы, науки, спорта и студенческой жизни.

— На что университет делает ставку в ходе приемной кампании?

— Мы делаем ставку на широкий выбор образовательных траекторий, качество подготовки и связь обучения с будущей профессией. В 2026 году ДГТУ предлагает более 20 тысяч мест, из них 6525 — бюджетные. Абитуриентам доступны 310 образовательных программ.

В университет уже подано 137 тысяч заявлений. Около 70 процентов абитуриентов подают документы через Госуслуги. Основной поток идет из Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик, Краснодарского и Ставропольского краев. Документы поступили также от граждан более чем 40 стран.

Предварительные результаты показывают устойчивый интерес к университету. Высокие конкурсные показатели подтверждают, что ДГТУ сохраняет и укрепляет позиции одного из ведущих вузов Юга России.

— Какие направления подготовки пользуются наибольшим спросом среди поступающих?

— Среди лидеров — информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, строительство и машиностроение. Высокий интерес сохраняется к экономике, управлению и педагогическому образованию. Популярностью пользуются Институт живых систем и Институт креативных индустрий.

Такой выбор соответствует потребностям рынка труда. Региону нужны инженеры, технологи, специалисты по автоматизации, робототехнике, АПК, строительству и информационным технологиям.

При этом современному специалисту мало одной узкой квалификации. Ему необходимы цифровые компетенции, опыт командной работы и понимание производственных процессов. Приобретение этих навыков мы последовательно включаем в образовательные программы ДГТУ.

— Каким научным и образовательным направлениям университет сегодня уделяет особое внимание?

— Наши приоритеты связаны с технологическим лидерством России. Мы развиваем интеллектуальную сельскохозяйственную технику, робототехнику, станкостроение и беспилотные системы. Большое внимание уделяем продовольственной безопасности, аквакультуре, новым материалам и биомедицинской инженерии.

Один из ключевых проектов — первый российский беспилотный гибридный трактор "Донтех". Он создан ДГТУ совместно с компанией "Ростсельмаш" и Московским политехническим университетом. На опытном образце отрабатываются технологические операции, автономная навигация и компьютерное зрение.

Команда университета разрабатывает систему автономной навигации без GPS для промышленных и мобильных роботов. Такое решение востребовано на предприятиях, в складской логистике и агропромышленном комплексе.

Есть значимые результаты в аквакультуре. Созданная молодыми учеными ДГТУ линейка специализированных комбикормов позволяет, например, увеличить темпы роста молоди ракообразных на 25–30 процентов. Технология прошла лабораторные испытания и готова к передаче индустриальному партнеру.

Развивается биомедицинское направление. Ученые создают материалы из коллагена медуз Азовского моря и устройство для очистки мембраны диализатора во время гемодиализа. Еще один проект — бионическая перчатка с нейроинтерфейсом для реабилитации после инсультов, тяжелых травм и боевых ранений.

Для нас важен практический результат. Разработка должна отвечать запросам промышленности, медицины или агропромышленного комплекса и быть перспективной для внедрения.

— Ранее вы говорили об активном развитии Пухляковского агропромышленного колледжа. Что это за проект и на какой стадии находится его реализация?

— Это действительно масштабный проект. Речь идет о полной реконструкции 29 объектов недвижимости и приведении в порядок почти 1600 гектаров земель. Кроме того, к 2030 году мы планируем построить современный кампус на 1200 мест, который сможет ежегодно принимать до 3500 студентов и слушателей. Главная стратегическая цель восстановления школы, ведущей свою историю с 1905 года, — подготовка высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса и переход на новые образовательные программы, которые отвечают реальным кадровым потребностям отрасли.

Одной из первых с проектом ознакомилась Виктория Абрамченко — вице‑спикер Государственной Думы от Ростовской области. Она подчеркнула, что подобные инициативы особенно важны: от подготовки кадров напрямую зависит развитие агропромышленного комплекса и будущее наших сельских территорий.

Работы уже идут. На сегодняшний день приведено в порядок около 400 гектаров. В 2026 году планируем освоить еще более 850 гектаров, а оставшиеся участки — в 2027-2028 годах.

В этом году восстанавливаем виноградник на пять гектаров и рассчитываем получить первый урожай. А с 2028 года начнем закладку промышленных виноградников на площади 250 гектаров. Сорта, которые будем выращивать, — преимущественно местные, адаптированные к нашим условиям.

— Что вы делаете для того, чтобы выпускники ДГТУ были востребованы лучшими работодателями?

— Мы привлекаем работодателей к разработке и обновлению образовательных программ. Представители предприятий формулируют требования к компетенциям выпускников. Они проводят занятия, предлагают производственные задачи и оценивают студенческие проекты.

В 2025 году университет провел исследование с участием 37 работодателей из разных отраслей экономики. Его результаты используются при актуализации программ. Мы развиваем модель, при которой студенты разных направлений уже на втором или третьем курсе объединяются в команды. Они создают изделие, технологию или проект по заданию предприятия.

Так построена работа Передовой инженерной школы ДГТУ — Института перспективного машиностроения "Ростсельмаш". Студенты участвуют в исследованиях, анализируют данные, проектируют и испытывают технические решения.

На форуме "#ИнженерыРешают" студенческие команды представили свои разработки ученым, экспертам и представителям индустрии. Такой формат дает профессиональную обратную связь и помогает доработать продукт с учетом требований будущего заказчика.

Среди наших партнеров — "Ростсельмаш", "Роствертол", "Агроком", "ТАГМЕТ", Росатом и "Бизон". Студент знакомится с реальным производством во время обучения, а работодатель заранее видит будущего специалиста в работе.

— Какую роль в подготовке специалистов будет играть Институт опережающих технологий "Школа Икс"?

— "Школа Икс" создана в ДГТУ в 2019 году как площадка для внедрения современных образовательных подходов. В основе ее работы лежит проектное обучение.

Студенты работают в междисциплинарных командах и проходят модули с участием индустриальных экспертов. Они изучают реальные производственные технологии и защищают свои решения перед представителями бизнеса. Такой формат помогает понять, для чего нужны теоретические знания и как применить их на практике.

В "Школе Икс" мы апробируем образовательные модели, которые затем могут использоваться в других подразделениях университета. Наша цель — готовить специалистов, способных работать на стыке направлений, осваивать новые технологии и отвечать за результат.

— Что вы хотели бы посоветовать абитуриентам и их родителям?

— Абитуриентам я советую выбирать направление, которое им действительно интересно. Важно изучить содержание программы и возможности практической подготовки. Стоит узнать о научных проектах, партнерах университета и студенческой жизни.

Родителям важно поддержать выбор ребенка и помочь ему спокойно разобраться в доступных вариантах. Профессия должна соответствовать способностям и интересам молодого человека. Тогда учеба становится осознанной, а первые профессиональные результаты появляются уже в студенческие годы.